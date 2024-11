Apple TV+: concessione delle licenze per ampliare l'audience

Nonostante alcuni successi significativi, Apple TV+ continua a faticare nel conquistare un vasto pubblico globale. Secondo un recente rapporto, Apple avrebbe deciso di adottare una nuova strategia per aumentare la visibilità dei suoi contenuti: concedere in licenza alcune delle sue produzioni originali ad altre piattaforme.

Un articolo di Lucas Shaw per Bloomberg rivela che Apple ha assunto un dirigente con il compito specifico di gestire questa nuova attività. La concessione in licenza riguarderà principalmente i film originali, che saranno resi disponibili a reti televisive e piattaforme internazionali dove gli utenti potranno acquistarli o noleggiarli. Tuttavia, almeno per ora, i programmi televisivi originali non faranno parte di questa iniziativa.

Questo cambiamento è parte di uno sforzo più ampio per migliorare le performance finanziarie di Apple TV+ e ottimizzare i costi. Tim Cook e Eddy Cue, rispettivamente CEO e capo dei servizi Apple, hanno chiesto al team di ridurre le spese e ottenere risultati più significativi.

Una decisione strategica

Negli ultimi mesi, la divisione cinematografica del servizio è stata oggetto di particolare attenzione: un esempio significativo è la cancellazione dell’uscita cinematografica del film Wolfs, avvenuta all’ultimo momento.

Apple sembra ora concentrarsi su produzioni meno costose, progettate principalmente per lo streaming, invece che su film di grande budget destinati al cinema. La concessione in licenza dei film è una scelta strategica per contenere le perdite economiche di Apple TV+ e, allo stesso tempo, espandere la portata del servizio. Sebbene la mossa possa sembrare minore, è significativa per un’azienda come Apple, che sin dall’inizio ha puntato a una strategia di distribuzione globale per i suoi contenuti.

Negli ultimi anni, il servizio ha incrementato la produzione di serie in lingue straniere per attrarre un pubblico internazionale, ma questa decisione suggerisce difficoltà persistenti sia negli Stati Uniti che all’estero. Collaborare con reti televisive e piattaforme straniere potrebbe dunque rafforzare il marchio Apple e mitigare alcune delle perdite.