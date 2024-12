Apple TV+: con il tuo nuovo dispositivo Apple hai 3 mesi gratis

Cosa offre Apple TV+

Apple TV+ è il servizio di streaming on demand di Apple, che offre:

Produzioni Originali Apple : serie, film e documentari esclusivi, disponibili ogni mese.

: serie, film e documentari esclusivi, disponibili ogni mese. Qualità Cinematografica : contenuti in 4K HDR e audio Dolby Atmos , per un’esperienza visiva e sonora immersiva.

: contenuti in e audio , per un’esperienza visiva e sonora immersiva. Accesso per tutta la famiglia : ogni abbonamento permette a un massimo di sei familiari di guardare contemporaneamente, senza costi aggiuntivi.

: ogni abbonamento permette a un massimo di di guardare contemporaneamente, senza costi aggiuntivi. Visione offline: scarica i contenuti e guarda dove e quando vuoi, anche senza connessione.

Come riscattare i 3 mesi gratuiti

Configura il tuo nuovo dispositivo Apple Accendi il dispositivo e accedi con il tuo ID Apple.

Assicurati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS. Apri l’app Apple TV L’offerta apparirà automaticamente al primo avvio dell’app.

Se non dovesse apparire, controlla la scheda Apple TV+ nella pagina Home. Seleziona “Ricevi 3 mesi gratis” Accetta l’offerta e inizia subito a guardare i tuoi contenuti preferiti.

Dispositivi idonei

Ecco l’elenco dei dispositivi compatibili con l’offerta:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max

HomePod e HomePod mini

L’offerta è valida solo per nuovi abbonamenti o per utenti idonei che tornano al servizio.

I vantaggi di Apple TV+

Produzioni Esclusive: vedi serie come Ted Lasso, The Morning Show, Foundation e film acclamati come Greyhound e Wolfwalkers.

Accesso Condiviso: perfetto per famiglie grazie al supporto per sei utenti con un unico abbonamento.

Senza Costi Aggiuntivi: i 3 mesi gratuiti non comportano impegni, e puoi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Qualità Premium: vivi ogni scena con dettagli cristallini in 4K HDR e un audio coinvolgente grazie al Dolby Atmos.

Per conoscere l'offerta completa di Apple TV+