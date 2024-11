Apple: riparare altoparlanti del MacBook Pro sarà più conveniente

Buone notizie per gli utenti Apple che possiedono un MacBook Pro con problemi di audio. Infatti, riparare l’altoparlante danneggiato potrebbe presto diventare più conveniente. Secondo quanto riportato da MacRumors, Apple offre ora altoparlanti come parti di riparazione individuali per i suoi ultimi modelli di MacBook Pro con chip M4, M4 Pro e M4 Max. Questo aggiornamento non riguarda solo la riduzione dei costi di riparazione. Infatti, riflette anche la posizione in evoluzione di Apple in risposta alle crescenti richieste di una maggiore accessibilità alle riparazioni.

Per anni, i critici e i sostenitori del movimento Right to Repair hanno criticato le pratiche di riparazione restrittive di Apple. In precedenza, un altoparlante malfunzionante in un MacBook Pro significava sostituire l'intero case superiore, che ospitava la batteria, la tastiera e altri componenti insieme agli altoparlanti. Questo approccio "tutto o niente" spesso spingeva i costi di riparazione a centinaia, rendendolo finanziariamente irrealizzabile per molti utenti.

Apple: manuali di riparazione già online sul sito dell’azienda

Questa è la prima volta dal 2015 che Apple rilascia parti separate per gli altoparlanti del MacBook Pro. La notizia migliore è che gli utenti non dovranno necessariamente portare il proprio computer in un Apple Store o in un centro di assistenza autorizzato per la riparazione. Apple ha già condiviso le guide per la riparazione degli altoparlanti per i nuovi modelli di MacBook Pro sul proprio sito web. L’azienda suggerisce che gli utenti inclini alla tecnica potrebbero presto essere in grado di acquistare parti di altoparlanti per l'auto-riparazione.

La decisione di Apple di rendere disponibili queste parti e di offrire manuali di riparazione è un passo positivo. Offre agli utenti più scelta e ha il potenziale per ridurre il costo complessivo delle riparazioni, specialmente per coloro che si sentono a loro agio nell'affrontare il lavoro da soli. Naturalmente, agli utenti alle prime armi è sconsigliato provare a riparare il proprio dispositivo in modo autonomo. In questo caso, la soluzione migliore è quella di affidarsi a centri specializzati.