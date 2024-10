Apple rimuove le app Beddit dall'App Store: è la fine di un'era

Dopo sette anni dall'acquisizione di Beddit da parte di Apple, la storica piattaforma per il monitoraggio del sonno sta ufficialmente giungendo al termine. Nel 2022, Apple aveva già iniziato a ritirare progressivamente i prodotti Beddit dai suoi punti vendita fisici e online, e ora ha fatto un ulteriore passo rimuovendo anche le app dedicate dal suo App Store.

Questo segna la fine definitiva della disponibilità delle applicazioni Beddit Sleep Monitor, che non sono più scaricabili né trovabili attraverso le normali ricerche sullo store digitale. Sia l'app per la gestione del Beddit 3.0 che quella per il Beddit 3.5 sono state eliminate dall'App Store. Anche cercando di accedervi tramite link diretto, non è più possibile raggiungerle.

Già nel 2018, un anno dopo l'acquisizione, Apple aveva rilasciato un nuovo Beddit Sleep Monitor 3.5 con alcune leggere modifiche al design e al funzionamento hardware, ma negli anni successivi il marchio ha ricevuto sempre meno attenzione. Nel tempo, Apple ha cominciato a ridurre le funzionalità disponibili, come la sincronizzazione dei dati su cloud e il supporto per dispositivi Android, segnalando una progressiva dismissione del servizio.

Ancora non è chiaro se le app già scaricate continueranno a funzionare

Non è chiaro se le app Beddit continueranno a funzionare per coloro che le avevano già scaricate prima della loro rimozione dallo store. I dispositivi Beddit erano noti per la loro capacità di monitorare una vasta gamma di parametri relativi al sonno, come la durata, la frequenza cardiaca, la respirazione, il russamento e persino le condizioni ambientali della stanza, come temperatura e umidità.

Alcune di queste funzioni sono state gradualmente integrate nell'Apple Watch, sebbene molti utenti considerino le capacità di monitoraggio del sonno del dispositivo Apple ancora piuttosto basilari rispetto a quelle offerte dai monitor del sonno dedicati come Beddit.

La rimozione delle app Beddit dall'App Store rappresenta l'ultimo atto di una lunga transizione, che ha visto Apple integrare solo parzialmente le tecnologie della piattaforma nel suo ecosistema, lasciando molti utenti nostalgici delle funzionalità avanzate offerte da Beddit nel corso degli anni.