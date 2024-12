Apple rilascia l’estensione ufficiale iCloud Passwords per Firefox

Apple offre ora un'estensione ufficiale per integrare il suo gestore delle password in Firefox. Questa consente agli utenti di utilizzare i dati di accesso memorizzati nel portachiavi iCloud nel browser Mozilla. È anche possibile salvare le nuove password create in Firefox in "Apple Passwords" e accedere ai codici di conferma per l'autenticazione a due fattori (TOTP). La gestione delle password Apple è ora disponibile nei browser più utilizzati. Oltre alla nuova estensione per Firefox, da qualche tempo è disponibile anche un'estensione per Google Chrome e Microsoft Edge per Windows. Il portachiavi iCloud è sempre stato integrato nel browser Safari di Apple. Da iOS 18 e macOS 15, gli utenti possono accedere ai propri dati tramite una nuova app per password autonoma. Purtroppo "Apple Passwords" non è accessibile su Android.

Apple: in futuro forse una versione di iCloud Passwords per Windows

A quanto pare, la nuova estensione Firefox è supportata solo su macOS, nelle versioni macOS 14 Sonoma e macOS 15 Sequoia. Gli utenti con versioni Windows o Linux di Firefox segnalano messaggi di errore che affermano che l'estensione è attualmente "non disponibile". Probabilmente Apple deve ancora adattare "iCloud per Windows" per far funzionare l'estensione di Firefox su PC. Il supporto Linux rimane discutibile e anche l'estensione Chrome di Apple è destinata solo a Windows e macOS. Ad oggi l’azienda non si è sbilanciata, ma è probabile che rilasci il suo portachiavi per Windows in un prossimo futuro.

In origine, a sviluppare l’estensione per Firefox era stato uno sviluppatore terzo. Tuttavia, adesso sembra essere esclusivamente di Apple. Come affermato dallo stesso sviluppatore, l’azienda di Cupertino è "ora l'unica proprietaria incaricata di mantenere la propria estensione ufficiale iCloud Passwords". Il repository e il codice sorgente dell'estensione non sono più collegati ad essa, se non per "ragioni storiche". A quanto pare, l’azienda di Cupertino non avrebbe pagato nulla per ottenere l’estensione.