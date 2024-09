macOS 15.1: nuova modalità di risparmio energetico per i Mac

Apple ha introdotto una novità interessante con macOS 15.1: una modalità di risparmio energetico più facile da attivare sui MacBook. Questa funzione, già disponibile da tempo sugli iPhone, permette di risparmiare batteria in modo rapido e semplice.

Con l'ultima beta di macOS 15.1, gli utenti possono ora attivare questa modalità direttamente dal menu Batteria, con un semplice clic. Inoltre, quando la modalità è attiva, l’icona della batteria cambia colore, diventando gialla, proprio come accade sui dispositivi iOS.

Tuttavia, sebbene sia stato introdotto questo pulsante per l'accesso rapido, alcune opzioni più avanzate della modalità di risparmio energetico rimangono ancora accessibili solo dall’app Impostazioni di Sistema. Tra queste c’è la possibilità di far attivare automaticamente la modalità quando il MacBook è scollegato dalla corrente.

La modalità di risparmio energetico è molto utile nonostante l'ottima durata della batteria

Quando la modalità di risparmio energetico viene attivata, il sistema opera una serie di ottimizzazioni per ridurre il consumo di energia. Questo include una leggera riduzione delle prestazioni generali del Mac, oltre alla sospensione di alcuni processi in background. Nei MacBook dotati di tecnologia ProMotion, la frequenza di aggiornamento dello schermo viene ridotta a 60Hz e anche la luminosità del display si abbassa automaticamente per ridurre l’uso della batteria.

Anche se i Mac con chip Apple Silicon sono già noti per la loro efficienza energetica e l'ottima durata della batteria, la modalità di risparmio energetico risulta particolarmente utile in situazioni in cui la batteria è bassa e non si ha accesso a un caricatore.

Oltre a questa funzionalità, macOS 15.1 beta 5 introduce anche il supporto per lo specchiamento dell'iPhone, consentendo agli utenti di trascinare e spostare finestre mentre utilizzano questa funzione. Inoltre, l'aggiornamento porta alcune delle funzionalità dell'Apple Intelligence sui Mac con chip M1 e successivi. Apple prevede di rilasciare ufficialmente macOS 15.1 al grande pubblico nel mese di ottobre, con queste e altre funzionalità pronte a migliorare l’esperienza degli utenti Mac.