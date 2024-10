Apple: occhiali smart potrebbero arrivare nel 2027

Da un po’ di tempo ormai girano diverse indiscrezioni che suggeriscono che Apple stia lavorando a nuovi occhiali AR. Mentre l’azienda di Cupertino non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, nuovi report accennano all'ambizioso piano dell'azienda di creare occhiali intelligenti in grado di competere con i Ray-Ban smart di Meta. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il team dietro Apple Vision Pro sta lavorando a una serie di nuovi prodotti con "maggiore appeal". Secondo il giornalista, l’azienda avrebbe intenzione di lanciare almeno quattro nuovi prodotti. Tra questi vi è un visore Vision di fascia bassa per il prossimo anno e un Vision Pro di seconda generazione con un chip più veloce per il 2026.

Per il 2027, tuttavia, Gurman afferma che il Vision Products Group di Apple sta lavorando su occhiali smart e AirPods con videocamere. La giustificazione dietro questi prodotti è che Apple ha speso tanto per sviluppare la tecnologia di intelligenza visiva del suo Vision Pro. Quindi, per evitare che miliardi di dollari di investimenti vadano sprecati, si è pensato di usare tale tecnologia su nuovi prodotti come gli occhiali intelligenti. Gli utenti potrebbero accedere alla presunta tecnologia di intelligenza visiva di Apple sui dispositivi iPhone 16. Tuttavia, l'azienda vuole "portare la capacità di comprendere l'ambiente circostante del Vision Pro a più prodotti".

Apple: occhiali smart dotati di microfoni, altoparlanti e tecnologia AI

Il concetto di occhiali smart è stato reso popolare per la prima volta dai Google Glass, lanciati nel 2014. Tuttavia, recenti sviluppi, in particolare con i Ray-Ban di Meta, hanno scatenato una nuova ondata di interesse. Forse Apple ha deciso di cogliere l'opportunità e sfruttare l'hype che circonda questi prodotti di lusso. Secondo le indiscrezioni gli occhiali smart di Apple saranno dotati di altoparlanti e microfoni integrati. Inoltre, saranno dotati di fotocamere dotate di AI che scansionano gli oggetti nel mondo circostante.

Un altro potenziale prodotto nella pipeline di Apple sono gli AirPods con fotocamera. A quanto pare, Apple sta già esplorando l'idea di aggiungere sensori di fotocamera a bassa risoluzione ai suoi auricolari più venduti. Queste potrebbero essere utilizzate per "catturare dati che verrebbero elaborati tramite AI e assistere le persone nelle loro routine quotidiane". Tuttavia, con l’addio di Tang Tan, uno dei dirigenti Apple per la progettazione dei prodotti e la supervisione del team acustico, questi presunti prodotti potrebbero non vedere mai una vera e propria realizzazione.