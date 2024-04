Apple Music Classical: il modo migliore per ascoltare la musica classica

Apple Music Classical, inclusa in Apple Music, è letteralmente un'applicazione progettata per la musica classica. Oltre a fornirti il catalogo del genere più ampio al mondo, ti permette di ascoltarlo in altissima qualità audio con il formato Hi‑Res Lossless fino a 192kHz/24 bit. Il modo migliore per goderti la musica classica con una qualità che esalti ogni nota delle tracce più storiche.

Come ti abbiamo anticipato in apertura, Apple Music Classical è un'applicazione inclusa nei piani Apple Music Individuale, Famiglia e Studenti, nonché nell'abbonamento Apple One, senza costi aggiuntivi. Offre il catalogo più ampio attualmente disponibile, arricchito da una funzione di ricerca avanzata e dall'audio di alta qualità che la musica classica merita.

Devi considerare infatti che la musica classica richiede una struttura di metadati diversa rispetto a generi come il pop, l'hip-hop e il country. Pertanto, Apple ha rielaborato in maniera specifica le funzioni di ricerca e navigazione, la gestione della libreria e i suggerimenti, nonché il formato delle informazioni presentate per ciascun album. Inoltre, potrai approfondire la conoscenza dei compositori e delle composizioni, avendo accesso a biografie dettagliate e descrizioni delle opere.

Con un abbonamento ad Apple Music (che puoi provare gratis per unmese) tutta la tua libreria di musica classica verrà automaticamente integrata nella Libreria di Apple Music Classical, pronta per essere esplorata e ascoltata senza interruzioni.

Il modo perfetto per integrare la tua esperienza musicale con un catalogo d'altri tempi e per gli amanti della musica nel senso stretto del termine.

