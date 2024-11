Apple Music: 3 mesi gratis e molto più con i nuovi dispositivi Apple

Se sei un amante della musica e stai considerando un nuovo dispositivo Apple, ora è il momento perfetto per approfittare dell’offerta esclusiva di Apple Music: tre mesi gratis per i nuovi abbonamenti con l'acquisto di dispositivi idonei. Scopri come ottenere l’offerta e immergerti in un’esperienza musicale unica, con audio di altissima qualità e contenuti esclusivi.

Un'offerta imperdibile: come funziona?

L'offerta è semplice e immediata: acquistando un nuovo dispositivo Apple o un accessorio idoneo, avrai diritto a tre mesi di Apple Music gratis. È l’occasione perfetta per scoprire le funzionalità avanzate del servizio, come l’audio spaziale immersivo e la qualità lossless fino a 24-bit/192 kHz.

Ecco i passaggi per attivare la tua prova gratuita:

Configura il tuo nuovo dispositivo Apple o abbina un accessorio idoneo (ad esempio, AirPods o HomePod) al tuo iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS. Apri l’app Apple Music su iPhone, iPad, Mac o Apple TV. L’offerta dovrebbe apparire automaticamente. In caso contrario, trovala nella scheda "Home". Tocca “Accetta ora” e inizia a goderti tre mesi di musica senza limiti.

Dispositivi idonei

L’offerta è disponibile per chi acquista:

Nuovi iPhone , iPad , Mac , Apple Watch , e Apple TV .

, , , , e . Accessori audio come AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, e cuffie Beats (esclusi Beats Flex).

Vantaggi di Apple Music

Apple Music offre un’esperienza musicale senza precedenti:

Audio spaziale : prova il suono immersivo con Dolby Atmos, ideale per sentire la musica come se fossi in uno studio di registrazione.

: prova il suono immersivo con Dolby Atmos, ideale per sentire la musica come se fossi in uno studio di registrazione. Lossless Audio : qualità audio superiore per i veri appassionati, con una riproduzione fedele ai file originali.

: qualità audio superiore per i veri appassionati, con una riproduzione fedele ai file originali. Catalogo illimitato : accedi a oltre 100 milioni di brani, playlist curate, podcast e contenuti esclusivi.

: accedi a oltre 100 milioni di brani, playlist curate, podcast e contenuti esclusivi. Accesso multi-dispositivo: Ascolta la musica su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e persino su smart TV e console di gioco.

Per conoscere l'offerta completa di Apple Music clicca qui.

