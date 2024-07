Apple Maps: ecco disponibile la beta della versione web

Apple ha compiuto un significativo passo avanti nel mondo della cartografia digitale lanciando la sua app Mappe anche sul web. Questa novità rappresenta una sfida diretta a Google Maps e offre agli utenti un'alternativa interessante per esplorare il mondo.

La versione beta di Apple Maps sul web offre diverse funzionalità. Gli utenti possono visualizzare mappe in vari formati, passando dalla mappa standard alla vista satellite, o combinando entrambe le modalità. È possibile cercare facilmente luoghi come ristoranti, negozi, monumenti e molte altre destinazioni.

La funzione relativa alle indicazioni stradali consente di pianificare percorsi sia a piedi che in auto, rendendo semplice e immediato trovare la strada giusta. Inoltre, Apple Maps permette di esplorare luoghi di interesse, con recensioni, valutazioni e dettagli che aiutano a conoscere meglio ciò che circonda l'utente. La cronologia delle ricerche è un'altra funzione utile, che permette di ritrovare facilmente i luoghi cercati in precedenza.

Le limitazioni di Apple Maps

Nonostante l'entusiasmo per questa novità, la versione beta di Apple Maps sul web presenta alcune limitazioni. Attualmente, il servizio è disponibile solo in lingua inglese e su un numero limitato di browser, riducendo la sua accessibilità. Inoltre, alcune delle funzionalità presenti nell'app per dispositivi Apple non sono ancora disponibili nella versione web, limitando parzialmente l'esperienza d'uso.

Apple ha già dichiarato che si impegnerà a migliorare e ampliare costantemente le funzionalità di Mappe sul web. In futuro, possiamo aspettarci l'introduzione di nuove opzioni come la visualizzazione a 360 gradi, simile a Street View di Google, che arricchirebbe ulteriormente l'esperienza di esplorazione.

Per provare Apple Maps sul web, gli utenti possono accedere alla versione beta attraverso il proprio browser direttamente sul sito ufficiale. Sebbene al momento sia limitata, questa mossa rappresenta un passo importante per Apple, che dimostra di voler competere seriamente nel settore della cartografia digitale. Man mano che Apple Maps sul web verrà sviluppata e migliorata, offrirà agli utenti una piattaforma sempre più ricca e completa per le loro esigenze di navigazione e esplorazione.