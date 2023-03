Apple Magic Keyboard: da oggi GRANDISSIMO SCONTO su Amazon

Apple è praticamente da sempre un sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia nel campo di telefonia, PC e hardware di vario genere, con prodotti che difficilmente deludono le aspettative o i clienti, oltre ad essere duraturi dopo l'acquisto. Se siete in cerca di una nuova tastiera per il vostro PC che sia comoda e leggera, wireless, e con un design adatto sia al lavoro, sia allo studio, sia all'utilizzo quotidiano, la Apple Magic Keyboard può essere la risposta che stavate aspettando, ed ora anche ad un prezzo vantaggioso.

Infatti sappiate che da oggi è in offerta su Amazon, e potrete aggiudicarvi la Apple Magic Keyboard a soli 132,00€, con uno sconto del 17% e un risparmio di ben 27,00€ sul totale.

Apple Magic Keyboard: qualità wireless

Si tratta di una comodissima tastiera wireless, che risponde in modo preciso e perfetto ad ogni tocco delle dita. Dispone anche di una batteria integrata della durata di almeno un mese prima delle prossima ricarica.

Come già detto la Apple Magic Keyboard è wireless, e sfrutta il Touch ID, che la farà abbinare automaticamente al vostro Mac. Ovviamente nel pacchetto è incluso anche il cavo intrecciato da USB-C a Lightning per ricaricarla tramite il computer. Ovviamente il requisito per utilizzarla è possedere un computer Mac con chip Apple e macOS 11.4 o successivo.

