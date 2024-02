Apple Macbook Air: prezzo OCCASIONE riservato eBay tutto da scoprire!

Se lui ha sempre rappresentato l'oggetto del desiderio, questo è il momento di concederselo: su eBay trovi il Macbook Air da 13,6 pollici a soli 1.049,90€ grazie all'applicazione del codice sconto PSPRFEB24 che ti dà diritto a un ribasso sul prezzo di ben 40€.

Il miglior Macbook Air di sempre a prezzo top

Il MacBook Air incarna l'essenza dell'eleganza e dell'innovazione nel mondo dei notebook. Leggero e sottile, ma potente grazie al suo chipset M2, questo dispositivo sta per cambiare il modo in cui concepiamo la produttività digitale. Il cuore del MacBook Air è il suo chipset M2, che garantisce prestazioni CPU e GPU eccezionali. Il display Retina da 13,6 pollici offre immagini nitide e dettagliate, mentre la memoria RAM da 8 GB e l'opzione di archiviazione da 256 GB assicurano ampio spazio per le tue applicazioni e file. La tastiera Magic Keyboard e il Trackpad Force Touch offrono un'esperienza di digitazione comoda e gestuale intuitiva, mentre le porte Thunderbolt 4 e USB-C consentono una connettività rapida e versatile.

Prestazioni e usabilità

Grazie al chipset M2, il MacBook offre prestazioni fluide e reattive, ideali per multitasking e attività intensive. La tastiera e il trackpad garantiscono un'esperienza di utilizzo confortevole e intuitiva, mentre la connettività avanzata offre molteplici opzioni per collegare dispositivi esterni e accessori.

Non lasciarti sfuggire il prezzo eccezionale di questo prodotto unico e top di gamma: Apple Macbook Air a soli 1.049,90€ grazie all'applicazione del codice sconto PSPRFEB24 che ti dà diritto a un ribasso sul prezzo di ben 40€.

