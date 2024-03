Apple MacBook Air 2023 con chip M2: oggi è tuo a 280 EURO IN MENO

Il PC portatile più all'avanguardia sul mercato oggi può essere tuo ad un prezzi davvero stracciato! Si tratta dell'Apple MacBook Air 2023 con chip M2, al momento disponibile su Amazon a soli 1.598 euro grazie ad un mega sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare 280 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un'occasione del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Apple MacBook Air 2023 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L'Apple MacBook Air 2023 con chip M2 si contraddistingue per specifiche tecniche di livello eccezionale.

Ha uno spettacolare display Liquid Retina che ti dà ancora più spazio per fare quello che vuoi. E il suo guscio in alluminio 100% riciclato è incredibilmente sottile e leggero.

Grazie al nuovissimo Chip M2, con una potente CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata, è possibile effettuare qualsiasi operazione nella massima velocità e fluidità. L'autonomia non è da meno ed arriva fino a 18 ore no-stop, quindi potrai utilizzare il pc per un'intera giornata senza nessuna preoccupazione. In più questo MacBook ha un design senza ventola, quindi è completamente silenzioso anche quando lavora sodo.

Ci sono migliaia di app ottimizzate per i chip Apple, e anche quelle che usi di più, come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace, vanno a tutta velocità su macOS. E nel tempo il tuo MacBook Air resterà sicuro e in perfetta efficienza, grazie agli aggiornamenti software gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.