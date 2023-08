Oggi puoi avere nelle tue mani un iPhone ad un prezzo davvero speciale. Acquista ora su Amazon Apple iPhone SE ricondizionato e lo paghi solamente 210 euro, decisamente meno rispetto al costo che troveresti in negozio o su un altro sito.

Perché acquistare uno smartphone a prezzo pieno quando è possibile averne uno praticamente perfetto ma ad un costo decisamente più basso?

Il prodotto è ricondizionato, è completamente funzionante e in condizioni eccellenti. Coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno che lo rende idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto. Questo prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon.

Inoltre Amazon ti da anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili grazie al servizio Cofidis.

Approfitta della promo e hai nelle tue mani un fantastico Apple iPhone SE

Apple iPhone SE è un smartphone iOS di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Dispone di un display Touchscreen da 4.7 pollici con una risoluzione di 1334x750 pixel non particolarmente elevata.

Sul versante delle funzionalità a questo iPhone non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Questo Apple iPhone SE è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 12 megapixel che gli permette di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4608x2592 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Lo spessore di 7.3mm è veramente contenuto e rende questo smartphone ancora più spettacolare.

Prendilo ora su Amazon ad un prezzo ridotto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.