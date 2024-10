Apple: iPhone potrebbe mostrare il logo dei brand nelle chiamate

Apple consentirà presto alle aziende di personalizzare il modo in cui appaiono nelle e-mail e nelle telefonate su iPhone. Lo scorso mercoledì, l’azienda ha annunciato che le aziende che utilizzano il suo strumento Business Connect possono aggiungere il nome del loro marchio e il logo in modo che appariranno nelle app iPhone utilizzate per e-mail, telefonate e pagamenti. Apple ha introdotto Business Connect per la prima volta l'anno scorso. Si tratta di uno strumento che consente alle aziende di mostrare la propria presenza su Mappe, Messaggi, Wallet, Siri e le altre app. Ogni attività registrata può confermare che le sue informazioni sono accurate e aggiungere dettagli aggiuntivi come foto o offerte speciali. Raccogliere informazioni aziendali verificate e aggiornate potrebbe essere utile per Apple se mai lanciasse il proprio motore di ricerca. Lo stesso vale per funzionalità interne come Apple Intelligence.

Apple: le novità per Branded Mail e Tap to Pay

Branded Mail è una funzionalità a cui le aziende possono registrarsi oggi prima che inizi a essere distribuita agli utenti più avanti quest'anno. Ciò renderà potenzialmente più facile identificare le e-mail, soprattutto quando si hanno svariati messaggi non letti. Negli ultimi anni, Gmail ha anche aggiunto loghi di brand autenticati e segni di spunta per mostrare se un'e-mail proviene da una fonte verificata. Inoltre, se le aziende optano per Business Caller ID, Apple visualizzerà il loro nome, logo e reparto sulla schermata delle chiamate in entrata di un iPhone. Questa funzionalità dovrebbe tornare utile quando si cerca di capire se il numero casuale che sta chiamando è spam o se si tratta di un'azienda legittima. Tale novità dovrebbe iniziare a essere implementata l'anno prossimo.

Infine, è in programma anche un piccolo aggiornamento in arrivo per il servizio Tap to Pay di Apple. Questo consentirà alle aziende di mostrare il proprio logo quando accettano pagamenti anziché visualizzare semplicemente un'icona di categoria. Anche tale novità dovrebbe essere introdotta nel corso dei prossimi mesi.