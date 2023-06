Apple iPhone 14 Pro Max da 128 GB color Nero siderale in promo su Amazon

Entrare in possesso del nuovo iPhone 14 Pro Max (128 GB) significa immergersi in un mondo di innovazione tecnologica. Il dispositivo si distingue per il suo display Super Retina XDR da 6,7" con tecnologia always-on e ProMotion, che offre un'esperienza visiva senza pari con colori vibranti e dettagli impressionanti. Acquistalo ora su Amazon a soli 1.249,00€ invece di 1.489,00€.

Il 14 Pro Max si trova ad un livello completamente differente rispetto la concorrenza, grazie alla sua caratteristica Dynamic Island. Questa funzionalità rivoluzionaria offre un modo del tutto nuovo e intuitivo per navigare e interagire con il tuo dispositivo.

Ma non è tutto: il 14 Pro Max è dotato di una potente fotocamera principale da 48MP, in grado di catturare immagini con una risoluzione fino a 4 volte più alta rispetto ai modelli precedenti. Scatta foto straordinarie in ogni condizione di luce, e cattura i dettagli più minuti con una nitidezza impressionante.

In aggiunta, la Modalità Cinema del 14 Pro Max ora supporta Dolby Vision 4K fino a 30 fps, consentendo di realizzare riprese cinematografiche direttamente dal tuo smartphone. Scopri le infinite possibilità creative offerte da questa funzionalità avanzata.

In conclusione, rappresenta il top del progresso tecnologico, e combina prestazioni straordinarie, un design raffinato e funzionalità innovative.

