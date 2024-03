Apple iPhone 13 al MINIMO STORICO: l'occasione è IRRIPETIBILE

Entra nel mondo Apple con un gioiellino che oggi puoi acquistare al suo prezzo minimo storico! Al momento l'Apple iPhone 13 è disponibile su Amazon a soli 599 euro grazie ad uno sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un'occasione del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 13: tutte le specifiche tecniche

Dispone di un Chip A15 Bionic che garantisce prestazioni fulminee e super fluide in qualsiasi operazione. In più il display Super Retina XDR da 6,1" offre immagini nitide così da farti immergere completamente nei tuoi contenuti preferiti.

I tuoi scatti saranno come quelli di un vero protagonista grazie all'evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Allo stesso modo, la Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K garantirà selfie e videochiamate più realistiche che mai.

Il robusto design con Ceramic Shield protegge il dispositivo da graffi e urti accidentali, così da non avere preoccupazioni durante le tue avventure. In più, la batteria enorme garantisce l'utilizzo dello smartphone per un'intera giornata e fino a 19 ore di riproduzione video.

Al momento l'Apple iPhone 13 è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 599 euro grazie ad uno sconto del 21%. Non fartelo scappare, l'occasione è unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.