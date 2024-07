Apple cede all'UE: pagamenti contactless iPhone aperti ai rivali

Apple ha ceduto alla pressione dell'Unione Europea, consentendo ai suoi rivali di accedere alla tecnologia di pagamento contactless sugli iPhone. La Commissione Europea ha imposto ad Apple di aprire la tecnologia NFC (Near Field Communication) presente nei suoi dispositivi, permettendo anche ad altri operatori di sviluppare le proprie app di pagamento. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo, ponendo fine al monopolio di Apple Pay nel settore dei pagamenti contactless sugli iPhone in Europa.

L'obiettivo dell'Ue è chiaro: aumentare la concorrenza nel settore dei pagamenti digitali per offrire ai consumatori una maggiore scelta e potenzialmente ridurre i costi. Con l'accesso alla tecnologia NFC, altri provider potranno finalmente competere con Apple Pay, sviluppando servizi di pagamento che funzionino sugli iPhone.

La Commissione Europea ha accolto con favore gli impegni presi da Apple, che evitano così una pesante sanzione. Tuttavia, Apple ha accettato di conformarsi alle nuove regole sottolineando che Apple Pay e Apple Wallet continueranno ad essere disponibili per i clienti in Europa.

L'UE continuerà a monitorare le attività di Apple

Questo cambiamento, sebbene accolto positivamente dall'Ue, lascia Apple perplessa. L'azienda americana ha accettato la decisione ma non senza riserve. La mossa dell'Europa è vista come un passo importante verso un mercato dei pagamenti digitali più aperto e competitivo, ma le tensioni tra Apple e le autorità europee non sono finite. Apple deve affrontare ulteriori accuse di pratiche anticoncorrenziali, in particolare quelle relative all'App Store.

L'intervento dell'Ue segna un momento cruciale nella regolamentazione del mercato dei pagamenti digitali. Sebbene Apple abbia ceduto alla pressione, il futuro riserva ancora molte sfide per il colosso tecnologico.

La Commissione Europea continuerà a monitorare da vicino le pratiche di Apple, assicurando che la concorrenza sia equa e che i consumatori europei beneficino di una maggiore varietà di servizi di pagamento. In definitiva, solo il tempo dirà come evolverà la situazione. Tuttavia, l'apertura della tecnologia NFC sugli iPhone rappresenta un passo significativo verso un mercato più competitivo e diversificato.