Apple Arcade: ricevi 3 mesi gratis con un dispositivo idoneo

Hai la passione per i videogiochi e stai valutando il passaggio dalla console tradizionale allo smartphone? A questo proposito ti segnaliamo la possibilità di provare gratis per tre mesi Apple Arcade, il servizio streaming della casa di Cupertino che contiene oltre 200 giochi senza pubblicità o acquisti in-app.

Il catalogo è in continuo aggiornamento (giusto ieri c'è stato il lancio di quattro nuovi titoli, a luglio ne arriveranno altri tre), per nuove avventure da vivere e nuovi mondi da scoprire. Di seguito ti sveliamo quali sono i dispositivi idonei per la prova gratuta di Apple Arcade.

3 mesi gratis di Apple Arcade: i dispositivi idonei

I dispositi idonei alla prova gratuita di tre mesi del servizio Apple Arcade sono un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Il periodo di prova è aperto fino a sei membri della propria famiglia, quindi si ha la possibilità di far giocare anche altre cinque persone che appartengono al proprio nucleo familiare.

Tra i principali titoli in catalogo si annoverano NBA 2K24 Arcade Edition, Hello Kitty Island Adventure, Angry Birds Reloaded, Cypher 007, Bloons TD 6, Cooking Mama: Cuisine!, Sneaky Sasquatch, Solitaire (by MobilityWare), Stardew Valley, Taiko no Tatsujin Pop Tab Beat, TMNT Splintered Fate, WHAT THE CAR?, Jetpack Joyride 2 e Samba de Amigo: Party-To-Go.

Il riscatto dei tre mesi gratuiti di Apple Arcade è piuttosto semplice: dopo aver completato la configurazione del dispositivo idoneo, occorre effettuare l'accesso con il proprio ID Apple, aprire l'App Store e selezionare l'applicazione Apple Arcade. Dopo pochi istanti l'offerta comparirà in automatico sullo schermo: tutto quello che resta da fare è selezionare "Riscatta 3 mesi gratis".

