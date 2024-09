Apple AirTag (confezione da quattro): a meno di 95€ è il bundle da comprare

Hai mai perso le chiavi di casa, il portafoglio o lo zaino in momenti cruciali? Se la risposta è sì, allora gli AirTag di Apple sono la soluzione perfetta per te! Su Amazon, puoi acquistare il bundle da quattro pezzi a soli 94,99€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo piccolo e intelligente dispositivo ti aiuterà a tenere traccia degli oggetti più importanti della tua vita in modo facile e veloce, grazie alla potente tecnologia dell'azienda di Cupertino.

Apple AirTag: ecco perché sono indispensabili

Gli AirTag sono progettati per aiutarti a rintracciare rapidamente qualsiasi oggetto al quale li hai associati. Basta agganciarne uno alle tue chiavi, al portafoglio, alla borsa o a qualsiasi altro oggetto che hai la tendenza a smarrire, e potrai facilmente localizzarlo tramite l’app Dov’è sul tuo iPhone. Non dovrai più perdere tempo prezioso a cercare ovunque: questi tracker GPS ti guidano direttamente al tuo oggetto grazie alla precisione della tecnologia Apple. Sono dotati della tecnologia Ultra Wideband (UWB), che permette una localizzazione estremamente accurata. Se sei nelle vicinanze dell’oggetto smarrito, l'iPhone ti guiderà esattamente verso di esso grazie a indicazioni precise su schermo, vibrazioni e suoni.

Uno dei maggiori vantaggi degli AirTag è la possibilità di sfruttare l’immensa rete Dov’è, che utilizza milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo per aiutarti a ritrovare i tuoi oggetti. Se perdi qualcosa in un luogo lontano da casa, la rete in questione sarà in grado di localizzare l’AirTag sfruttando in modo anonimo e sicuro i dispositivi Apple nelle vicinanze. Non dovrai preoccuparti della privacy: tutti i dati di localizzazione sono crittografati e anonimi, e Apple assicura che solo tu potrai vedere dove si trovano i tuoi AirTag. Sono piccoli e leggeri, progettati per essere praticamente invisibili quando associati agli oggetti di tutti i giorni. Puoi facilmente inserirli in un portachiavi, una tasca della borsa, o addirittura nello zaino dei tuoi bambini. Sono dotati di una batteria sostituibile che dura fino a un anno. Non dovrai preoccuparti di ricaricarli frequentemente o di rimanere senza batteria nel momento meno opportuno. Quando la batteria si scaricherà, potrai facilmente sostituirla con una comune batteria a bottone CR2032, disponibile in qualsiasi negozio.

Il bundle da quattro AirTag è l’opzione ideale per chi ha più oggetti da tenere sotto controllo. Invece di acquistarne un singolo, che costa circa 35 €, il bundle ti permette di risparmiare e avere quattro dispositivi al prezzo conveniente di 94,99 €.

