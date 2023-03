Apple AirPods 3 in cinque rate senza interessi Amazon da 37€ al mese

Su Amazon le AirPods 2021 di terza generazione, con la custodia di ricarica MagSafe inclusa, sono in offerta a 189 euro anziché 219 euro, grazie allo sconto del 14%. Volendo puoi scegliere anche il pagamento in cinque rate senza interessi da 37,80 euro al mese per cinque mesi. E se sei un abbonato Prime ricevi le AirPods a casa tua senza pagare le spese di spedizione.

Apple AirPods 2021 (terza generazione) in sconto del 14% su Amazon

Rispetto alla precedente generazione, le AirPods 3 cambiano nel form factor, adottando un'asta ridotta e una testa più inclinata e spessa, per una migliore stabilità e comodità quando le si indossa. C'è poi il supporto a MagSafe, un sistema molto più semplice per l'aggancio delle cuffie al caricatore. Altro plus rispetto al precedente modello è la resistenza agli schizzi, grazie alla certificazione IPX4 sia per gli auricolari che per il case. Parlando invece di qualità sonora, con le AirPods 3 arriva ufficialmente l'Adaptive EQ, già visto negli ultimi AirPods Pro. Un'altra novità significativa è il supporto all'audio spaziale, per un effetto wow e realmente immersivo come mai prima d'ora, soprattutto quando si guarda un film o una serie tv. L'autonomia, infine, è di 6 ore con una singola carica, ma con la custodia MagSafe si arriva fino a 30 ore.

Il modello in offerta sono le AirPods 2021 (terza generazione) in colorazione Bianco e la custodia di ricarica MagSafe, che offre fino a 30 ore di ascolto e fino a 20 ore di conversazione.

Le AirPods di terza generazione offrono un'esperienza d'uso eccellente, con quasi tutte le funzionalità del modello Pro, da cui differisce soltanto dalla cancellazione del rumore e l'assenza dei gommini. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per prenderle in sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino e pagarle in cinque comode rate senza interessi.

