Apple AirPods a 109€ su Amazon, OFFERTA da non farsi scappare

Ecco una di quelle offerte da prendere al volo. Se vuoi i migliori auricolari wireless sul mercato a un prezzo estremamente vantaggioso oggi è il giorno giusto per averli. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Apple AirPods (seconda generazione) a soli 109,99 euro, invece che 159 euro.

Questo sconto del 31% porta il prezzo vicinissimo al minimo storico, per cui devi essere veloce perché ovviamente durerà poco. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Apple AirPods: semplicemente i migliori auricolari wireless

Ci sono poche storie da fare, se vuoi il meglio devi acquistare gli Apple AirPods, e probabilmente la seconda generazione è anche quella meglio riuscita. Questi auricolari sono comodi e leggeri, hanno una forma ergonomica che si adatta perfettamente all'orecchio e ti permette di utilizzarli per molto tempo senza darti fastidio. Hanno una super batteria che ti garantisce fino a 5 ore di autonomia con una sola ricarica e 24 ore grazie alla custodia. E bastano solo 15 minuti di ricarica per altre 3 ore di ascolto.

Sono dotati del chip H1 di Apple che offre una connessione Bluetooth veloce e stabile con ogni tuo dispositivo. E puoi anche attivare Siri con la voce. Offrono una bassissima latenza e quindi sono perfette per guardare film e per i videogiochi. Sono dotati di una tecnologia che riesce a capire quando stai parlando e quindi a ridurre di conseguenza i rumori ambientali per delle chiamate perfette.

Ora devi solo essere rapido per riuscire a beneficiare di questa fantastica offerta. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi Apple AirPods (seconda generazione) a soli 109,99 euro, invece che 159 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.