Appena 19€ per gli auricolari wireless OPPO Enco Buds2, una favola

Se ami ascoltare la musica sono certo che sarai felice di conoscere questa promozione che trovi su Amazon e che ti permette di avere degli auricolari premium a pochissimo. Dunque non aspettare che sia tardi, metti subito nel tuo carrello OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di nessun tipo ma uno sconto gigante del 60% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 30 euro. Questa non è una promozione da farsi scappare. Anche perché queste cuffiette Bluetooth sono meravigliose sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Hanno infatti de microfoni interni molto sensibili dotati della cancellazione del rumore.

OPPO Enco Buds2: a questa cifra i migliori auricolari wireless

Non ci sono assolutamente dubbi, a questo prezzo i bellissimi auricolari wireless OPPO Enco Buds2 sono il migliore acquisto che puoi fare nella categoria. Si presentano con un design molto confortevole, pesano solo 4 grammi l'uno e hanno inserti in silicone morbido che si adatta alla forma dell'orecchio. Anche la custodia è molto leggera e garantisce una ricarica di ben 28 ore di ascolto e 16 ore di chiamate.

Sono dotati di driver placcati in titanio da 10 mm e così riescono a restituire un suono eccezionale, potente ma pulito. Inoltre la cancellazione del rumore, con intelligenza artificiale, ti permette di ascoltare musica e fare chiamate in qualsiasi posto senza disturbi. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX7 e godono della connessione Bluetooth 5.2 che risulta estremamente stabile e ha una bassissima latenza.

Non aspettare che sia troppo tardi. Prima che il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco Buds2 a soli 19,99 euro, invece che 49,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.