App Python per Android con Chaquopy

Chaquopy è un SDK basato su Python a disposizione di chi desidera realizzare applicazioni per il sistema operativo Android. Si tratta di una soluzione gratuita e Open Source che consente di utilizzare esclusivamente codice Python o solo parzialmente in progetti che includono anche componenti sviluppate in linguaggio Java.

Machine Learning senza bisogno del Cloud

Il Development Kit è stato pensato come soluzione ideale per gli sviluppatori che, disponendo di un back-end server basato su Python, vogliono sviluppare anche il front-end tramite il medesimo linguaggio. A ciò si aggiunge la possibilità di sfruttare una tra le tante librerie Python per il Machine Learning (come per esempio TensorFlow, SciPy o OpenCV) solamente nel proprio terminale, senza per questo doversi connettere ad un'infrastruttura Cloud.

Quest'ultimo aspetto presenta il vantaggio di poter implementare user experience incentrate sul Deep Learning direttamente in locale, sul proprio dispositivo, inclusi scenari che includono il supporto per tecnologie di riconoscimento facciale, tracciamento degli oggetti presenti all'interno di un contesto, elaborazione del linguaggio naturale, riconoscimento dei testi e rilevamento degli ambienti.

Un altro beneficio deriva dal fatto che tali operazioni possono essere effettuate senza la necessità di disporre di una connessione Wi-Fi o di un collegamento alla rete mobile, peculiarità che presenta dei vantaggi anche dal punto di vista della tutela della privacy.

Chaquopy e Android Studio

Chaquopy si integra completamente con Gradle, il build system per applicazioni JVM (Java Virtual Machine) dell'IDE Android Studio, fornisce un'API di semplice utilizzo per effettuare chiamate su codice Python da Java o Kotlin, e viceversa, e mette a disposizione una vasta scelta di pacchetti Python di terze parti.

L'SDK viene rilasciato sotto forma di plugin per Gradle, questo significa che viene supportato l'accesso a tutte le API native disponibili nonché il building diretto da Android Studio.

In passato era possibile utilizzare Chaquopy in modo completamente gratuito soltanto per sviluppare applicazioni Open Source, mentre esisteva una versione a pagamento per la realizzazione di progetti commerciali.

Ora invece, grazie al supporto del package manager Anaconda, l'SDK è totalmente gratuito e Open Source.