Python: il compilatore JIT è ancora troppo lento

Dopo oltre due anni e mezzo di lavoro, la tanto attesa compilazione JIT (Just-In-Time) di Python si starebbe dimostrando ancora troppo spesso più lenta dell'interprete "tradizionale". A sottolineare questo stato di cose è stato Ken Jin, sviluppatore core di CPython e uno dei principali contributor del progetto JIT, che ha fatto il punto dopo 30 mesi di sviluppo. Ad oggi il compilatore JIT sarebbe più lento dell'interprete, nel migliore dei casi equivalente.

Problemi di performance per il compilatore JIT di Python

Introdotta in Python 3.13 e attivabile tramite l'opzione –enable-experimental-jit , la compilazione JIT prometteva dei miglioramenti tra il 2% e il 9% in termini di performance. Jin chiarisce però che la realtà è per ora ben diversa e spesso la JIT di CPython 3.13 non si dimostrerebbe un'alternativa valida all'interprete. Parte del problema nascerebbe dal fatto che Python 3.13 dispone di più livelli di interprete.

Durante l'esecuzione, il codice parte dal cosiddetto Tier 1 bytecode e solo se riconosciuto come utilizzato di frequente viene convertito in una rappresentazione intermedia (Tier 2 IR), più adatta alla compilazione JIT. Esiste però anche un interprete Tier 2, pensato soprattutto per il debug, e alcuni benchmark confronterebbero la compilazione JIT con quest'ultimo invece che con l'interprete principale.

Un'altra variabile impattante riguarderebbe il compilatore usato per CPython. Con Clang 20, ad esempio, l'interprete supererebbe spesso la compilazione JIT in velocità. Con GCC 11 la JIT potrebbe risultare invece più competitiva.

Nessun cambiamento con la versione 3.14?

Jin non prevede grandi cambiamenti neanche con Python 3.14, il cui rilascio è atteso per ottobre 2025. JIT, infatti, non avrà grandi ottimizzazioni rispetto alla release 3.13, anche se il code generator dovrebbe essere migliorato. Questo perché il team che ci lavora è molto ristretto. Microsoft, che aveva sostenuto il progetto Faster CPython, ha recentemente interrotto il suo supporto e la compilazione JIT viene portata avanti dalla community.

Stando così le cose, la vera priorità per il linguaggio resterebbe quella di ottimizzare l'interprete. Ad oggi infatti è grazie ad esso che si ottengono i maggiori benefici per Python.