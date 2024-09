App pirata Android: Google blocca le installazioni non autorizzate

Google ha recentemente introdotto una misura di sicurezza innovativa per combattere la diffusione di applicazioni modificate e non autorizzate sui dispositivi Android. Questa iniziativa, annunciata durante l’evento Google I/O a maggio, mira a contrastare la pirateria software e a proteggere i diritti degli sviluppatori da perdite economiche.

Il nuovo sistema, basato sulla Google Play Integrity API, impedisce l’installazione di app che sono state alterate rispetto alla versione originale disponibile nel Google Play Store. Quando un utente cerca di installare un’app da fonti non ufficiali, come siti web o store alternativi, potrebbe ricevere un avviso che lo indirizza a scaricare l’app direttamente dal Google Play Store.

Google utilizza un meccanismo di verifica che esamina la firma digitale dell’applicazione, una sorta di identificativo unico per lo sviluppatore. Se questa firma non corrisponde a quella originale, l’installazione viene bloccata. Questo processo è particolarmente utile per contrastare la diffusione di app “craccate”, che spesso sono modificate per eliminare funzionalità a pagamento o pubblicità invasive.

In questo modo Google cerca di rendere il sistema Android più sicuro e protetto

I benefici di questa misura sono evidenti sia per gli sviluppatori che per gli utenti. Gli sviluppatori possono così difendere i loro prodotti dalla pirateria, garantendo una fonte di guadagno più stabile. Gli utenti, d’altra parte, possono installare app con maggiore sicurezza, evitando i rischi associati a software contraffatto o malevolo.

Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso un ecosistema Android più sicuro e protetto. Tuttavia, è importante notare che nessun sistema è completamente infallibile e i criminali informatici potrebbero trovare nuovi metodi per eludere queste protezioni.

In futuro, Google prevede di estendere l’accesso alla Google Play Integrity API a un numero maggiore di sviluppatori. Questo consentirà a sempre più applicazioni di beneficiare di una protezione avanzata contro le modifiche non autorizzate, rendendo Android un sistema operativo più sicuro e affidabile.