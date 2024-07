Antivirus per startup: perché scegliere Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security è la soluzione perfetta per una startup. Le piccole aziende in fase di avvio sono spesso alla ricerca di soluzioni organizzative innovative, differenti dagli schemi seguiti dalle aziende tradizionali. Per le startup, la flessibilità è molto importante e quindi la possibilità di delegare la sicurezza dei dati ad una suite con gestione centralizzata delle varie funzionalità è un vantaggio non da poco. La soluzione per la protezione offerta da Kasperky alle startup si basa proprio sulla semplicità d'uso e sulla flessibilità. Allo stesso tempo fornisce però un altissimo livello di sicurezza in tutti gli aspetti che interessano il mondo business.

Inoltre, fino al 31 agosto, se utilizzi il codice SUMMERKAS25 al momento dell'abbonamento, Kaspersky ti offrirà uno sconto del 25%.

Fai crescere la tua startup in piena sicurezza con Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Office Security raggruppa in un unico pacchetto un insieme di tecnologie avanzate per la sicurezza. La suite protegge efficacemente tutti i dispositivi in uso ai dipendenti ed evita intromissioni indesiderate nei server aziendali. La sicurezza di queste macchine in particolare assume un ruolo decisivo, dato che spesso proprio qui vengono conservate le informazioni sui progetti aziendali potenzialmente decisivi per il successo, la crescita e l'affermazione di una startup.

La sicurezza di Kaspersky Small Office Security è totale. I vari strumenti messi a disposizione delle aziende includono un'efficace sistema di gestione delle password che mette al riparo da errori o da furti delle credenziali. Il sistema si basa su un archivio "bank-grade", ovvero con un alto livello di protezione, in cui vengono conservate le password e gli altri dati sensibili. L'archivio assicura un accesso immediato a tutti i dispositivi aziendali, mentre funziona come barriera invalicabile per le intromissioni esterne non autorizzate.

Kaspersky Small Office Security tiene inoltre al riparo i dispositivi da tutte le minacce online come virus, trojan, keylogger e altri malware. Particolare importanza assume anche la protezione della privacy garantita dalla VPN premium superveloce inclusa nei pacchetti con almeno 5 licenze. Gli errori umani e i clic accidentali che possono capitare con le email di phishing, ad esempio, vengono invece annullati dai filtri sempre aggiornati di Kaspersky.

Ultimo, ma non meno importante per una startup, è lo strumento anti-ransomware di Kaspersky Small Office Security. Questa tecnologia evita che un ransomware possa causare un blocco alle macchine e impedire l'accesso ai dati in esse contenuti. Nel caso in cui l'attacco dovesse andare comunque a segno, lo strumento consente di ripristinare il sistema e recuperare i file aziendali senza pagare alcun riscatto e senza che questi finiscano in mano a degli sconosciuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.