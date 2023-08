Antivirus Norton, la scelta migliore per i tuoi dispositivi

La suite di sicurezza Norton 360 nasce da un'idea di Norton, progettata per fornire agli utenti un accesso senza pari a un programma antivirus completo e costantemente aggiornato.

Questo programma è attrezzato in modo ottimale per rilevare e contrastare rapidamente tutte le minacce in tempo reale che minacciano i PC.

Inoltre, la proposta onnicomprensiva di Norton è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi elettronici, tra cui smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PC Windows e macOS.

La versione Deluxe di Norton 360 ha un costo di € 34,99 il primo anno e offre protezione completa a un massimo di 5 dispositivi.

Stiamo parlando di pagare soltanto 3 euro al mese, un investimento relativamente piccolo che garantisce la massima protezione.

È disponibile anche la versione Premium, che offre protezione fino a 10 dispositivi al costo di 44,99 euro, che si traduce in 4 euro al mese.

Norton 360: l’antivirus adatto a tutti i dispositivi, e non soltanto

Norton 360 offre una suite completa di strumenti progettati per salvaguardare gli utenti dai pericoli di Internet.

Questa protezione multi-piattaforma include un potente programma antivirus che fornisce una protezione in tempo reale contro le minacce informatiche.

Incluso nel servizio c’è una VPN, la quale offre agli utenti sia privacy che sicurezza durante la navigazione Web.

La VPN consente loro di nascondere la propria posizione geografica, facendo apparire agli occhi dei “curiosi” di trovarsi in un altro paese.

Inoltre, Norton 360 offre fino a 75 GB di spazio di archiviazione nel cloud per garantire il backup sicuro dei dati più importanti. Per una maggiore protezione, il servizio include anche i servizi Dark Web Monitoring e Child Protection.

Come detto in precedenza, le suite di Norton 360 sono disponibili a un prezzo ridotto. Chi è interessato può scegliere tra due opzioni:

Norton 360 Deluxe , al prezzo di 34,99 euro, che offre la possibilità di salvaguardare fino a cinque dispositivi contemporaneamente;

Questi e tutti gli altri pacchetti disponibili possono essere attivati ​​facilmente con un solo clic, tramite il sito Web ufficiale di Norton.

