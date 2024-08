Antivirus e VPN insieme in offerta a meno di 3 euro al mese

Al giorno d'oggi un buon antivirus non è più sufficiente per garantirsi un livello di sicurezza e di privacy tale da poter dormire sonni tranquilli. I virus sono diversi rispetto al passato, così come le minacce informatiche. Di conseguenza servono anche nuovi strumenti.

Tra questi, uno dei migliori è Norton 360 Deluxe, il piano della nuova suita all-in-one di Norton Antivirus che include sia un potente sistema di antivirus sia una VPN premium. Grazie alla nuova offerta in corso sul sito ufficiale, è possibile beneficiare di uno sconto del 66% rispetto al prezzo di listino, e pagare soli 2,92 euro al mese per 12 mesi (l'equivalente di 34,99 euro in un anno).

Le caratteristiche chiave di Norton 360 Deluxe

Uno dei fiori all'occhiello del piano Deluxe di Norton 360 è la protezione dalle minacce in tempo reale unita al servizio VPN. L'azione dell'antivirus mette al riparo le informazioni riservate e finanziarie quando si effettua l'accesso alla rete Internet, il servizio di rete virtuale privata garantisce invece di navigare in completo anonimato senza il tracciamento della propria attività web.

Un altro punto di forza del pacchetto di Norton 360 è il backup del PC nel cloud, uno strumento che consente di salvare file e documenti di valore come misura preventiva contro un eventuale attacco ransomware o una perdita dei dati causata da un guasto dell'unità disco

C'è poi il monitoraggio del Dark Web, altra utile funzione se ci si vuole garantire un avviso tempestivo in caso il software rilevi un leak di dati.

Per beneficiare dell'ultima offerta sul piano Deluxe della piattaforma Norton 360, è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito Norton Antivirus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.