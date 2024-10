Antivirus e VPN illimitata insieme a meno di 4 €/mese con Norton 360 Advanced

Per proteggere i propri dispositivi, durante l'utilizzo di Internet, è necessario poter contare su di un valido antivirus a cui affiancare anche una VPN, utile sia per "nascondere" il traffico dati grazie alla crittografia che per evitare i blocchi geografici e la censura online, grazie alla possibilità di spostare il proprio IP.

Con Norton 360 Advanced è ora possibile accedere a entrambi i servizi con un prezzo davvero vantaggioso. Sfruttando la promozione in corso, infatti, il bundle di Norton è ora disponibile al prezzo scontato di 44,99 euro per un anno (-66%) per una spesa equivalente di 3,75 euro al mese. Tutti i servizi inclusi nel pacchetto sono utilizzabili su 10 dispositivi (Android, Windows, iOS e macOS)

L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Norton.

Norton 360 Advanced: antivirus e VPN in un'unica offerta

Con Norton 360 Advanced è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza che include:

il sistema antivirus con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche

con protezione in tempo reale dalle minacce informatiche la VPN senza limiti con crittografia del traffico dati e possibilità di "spostare" il proprio IP in un altro Paese per evitare la censura e i blocchi geografici online

senza limiti con crittografia del traffico dati e possibilità di "spostare" il proprio IP in un altro Paese per evitare la censura e i blocchi geografici online 200 GB in cloud per il backup dei dati del PC

per il backup dei dati del PC sistema SafeCam per PC per proteggere la webcam

per proteggere la webcam password manager

servizi aggiuntivi per la sicurezza come Dark Web Monitoring, Protezione minori, Social Media Monitoring e assistenza per ripristino dell'identità e in caso di furto del portafoglio

Grazie all'offerta in corso, Norton 360 Advanced è disponibile al prezzo scontato di 44,99 euro per un anno. Tutti i software inclusi sono utilizzabili su 10 dispositivi, tra Android, iOS, Windows e macOS. Per accedere all'offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Norton propone anche altre versioni di Norton 360, a partire da 29,99 euro per un anno.

