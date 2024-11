Anthropic: Claude si adatterà allo stile di scrittura degli utenti

Anthropic sta aggiungendo una nuova funzionalità al suo assistente AI Claude che darà agli utenti un maggiore controllo su come il chatbot risponde a diverse attività di scrittura. I nuovi stili personalizzati, già disponibili per tutti gli utenti, consentendo a chiunque di addestrare Claude in modo che corrisponda al proprio stile di comunicazione. Inoltre, sarà anche possibile selezionare tra opzioni preimpostate per regolare rapidamente il tono e il livello di dettaglio che fornisce. Questo aggiornamento mira a personalizzare le risposte del chatbot e a renderle più naturali o appropriate per applicazioni specifiche. Ciò include ad esempio la scrittura di documenti tecnici dettagliati o e-mail professionali.

Anthropic: i nuovi stili di scrittura disponibili su Claude

Claude offre tre stili preimpostati: Formale (per testo "chiaro e raffinato"), Conciso (per risposte più brevi e dirette) ed Esplicativo (per risposte educative che devono includere dettagli aggiuntivi). In alternativa, Claude può anche generare stili personalizzati che sono addestrati a imitare altri manierismi di scrittura. Anthropic afferma che gli utenti devono caricare "contenuti campione che riflettano il tuo modo preferito di comunicare" sul chatbot. In seguito, bisognerà addestrarlo per adattare lo stile di scrittura. Come affermato dal Product Leader di Claude, Scott White, nell'annuncio pubblicato sul blog: "Potresti volere spiegazioni approfondite quando stai imparando qualcosa di nuovo, o risposte rapide e dirette quando hai fretta. Potresti preferire che Claude sia più formale in alcuni contesti, o che utilizzi un tono amichevole e colloquiale in altri. La cosa grandiosa è che ora puoi impostare queste preferenze una volta e far sì che ogni interazione sembri giusta per te".

Anche se l’adattamento allo stile di scrittura degli utenti è una novità per Claude, non si tratta di una funzionalità esclusiva del chatbot di Anthropic. Infatti, ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google hanno funzionalità simili che consentono di personalizzare le risposte in base allo stile di scrittura degli utenti. Inoltre, Gemini può rapidamente regolare il tono o i dettagli delle bozze di Gmail. Anche la funzionalità Strumenti di scrittura in Apple Intelligence fornisce preset di stile simili.