Anthropic aggiorna Claude 3.5 Sonnet e Haiku

Anthropic ha recentemente annunciato importanti novità con l'aggiornamento dei modelli Claude 3.5 Sonnet e Claude 3.5 Haiku. Oltre a una nuova funzionalità in versione beta pubblica chiamata "computer use". Quest'ultima consente a Claude di utilizzare un computer in modo simile agli esseri umani, con l'interazione tramite schermo, cursore e tastiera per svolgere varie tipologie di task.

Attualmente in fase sperimentale, diverse aziende, tra cui Replit e The Browser Company, stanno testando computer use per automatizzare processi complessi e multistep.

Claude 3.5 Sonnet e Claude 3.5 Haiku

Il modello Claude 3.5 Sonnet presenta ora miglioramenti nelle capacità di coding, rendendo più efficienti attività come la programmazione o la gestione di progetti complessi. Anche Claude 3.5 Haiku introduce dei miglioramenti, con l'obiettivo di ridurre la complessità delle interazioni, rendendole più intuitive.

Come comunicato dai responsabili di Anthropic, la possibilità di interagire direttamente con un terminale con computer use apre nuove prospettive per l'automazione. Questo sviluppo è particolarmente promettente per attività che richiedono una combinazione tra passaggi manuali e decisioni basate su dati.

L'abilità di Claude nel manipolare direttamente i sistemi amplia il suo potenziale in campi come lo sviluppo di software, la gestione di dati aziendali e persino l'analisi finanziaria. Le prime fasi di testing di computer use avrebbero dimostrato un forte interesse per l'automazione intelligente, con un impatto diretto su vari settori economici.

In ogni caso, parliamo di una funzionalità che è ancora in fase embrionale e che non è stata implementata su larga scala. Se la sua adozione dovesse avere successo, si potrà assistere ad un cambiamento rilevante nel modo in cui le aziende e gli utenti interagiscono con le applicazioni e le piattaforme, semplificando task fino ad oggi time consuming e aumentando la produttività.

Tempistiche di rilascio

La versione aggiornata di Claude 3.5 Sonnet è ora disponibile per tutti gli utenti. A partire da oggi, gli sviluppatori possono utilizzare la beta della funzionalità computer use tramite l'API di Anthropic, Amazon Bedrock e Google Vertex AI. Il nuovo Claude 3.5 Haiku verrà rilasciato entro la fine del mese.