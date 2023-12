Anno nuovo, sconto nuovo: -95% sul piano a vita Mondly

Se il tuo buon proposito per il nuovo anno è imparare una nuova lingua, c'è una promozione che potrebbe rendere il tuo obiettivo non solo raggiungibile ma anche estremamente conveniente. Mondly, l'app premiata da Facebook e da Apple, offre un'occasione unica: impara 41 lingue per tutta la vita a soli 99,99 euro invece di 1999,99, con un risparmio del 95%.

L'esperienza Mondly: divertente, veloce e semplice

Con oltre 110 milioni di download, Mondly ha conquistato la fiducia di utenti in tutto il mondo grazie a un approccio innovativo e divertente all'apprendimento delle lingue. L'app combina esercizi mirati su conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per offrirti un'esperienza coinvolgente.

Acquistando ora, avrai accesso senza limiti a tutte le lezioni, le 41 lingue disponibili, gli strumenti e le risorse, ma anche a Mondly Kids per i più piccoli, Mondly AR per lezioni in realità aumentata, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson, un chatbot con riconoscimento vocale e molto altro ancora.

Ma qual è il segreto di Mondly? La piattaforma utilizza una solida scienza neurale e tecnologie all'avanguardia per farti imparare una nuova lingua velocemente e senza intoppi. A ciò si aggiungono strategie di gamification, che rendono le lezioni divertenti, semplici e assolutamente rapide e veloci.

Un'altra chicca è la collaborazione tra Mondly e professionisti madrelingua, che ti aiuteranno ad acquisire accenti naturali. In più, gli utenti potranno scegliere di imparare dalla propria lingua madre, con lezioni e strumenti nella lingua che più preferiscono. Una piccola attenzione, che rende l'esperienza ancora più personalizzata ed efficace.

Ottieni uno sconto del 95% sull'acquisto del piano a vita Mondly e inizia con il piede giusto il nuovo anno. Otterrai l'accesso a 41 lingue, tutte le risorse disponibili e ai futuri aggiornamenti senza abbonamenti o costi nascosti.

