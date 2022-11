Angular 15 con API standalone

Angular 15, nuova versione di uno dei framework Open Source più utilizzati dagli sviluppatori che realizzano applicazioni per il Web, è stato rilasciato nelle scorse ore portando con sé diversi miglioramenti per quanto riguarda le performance e i bugfix.

La nuova API standalone

La novità più interessante di questo aggiornamento effettuato dal team di Google è però probabilmente l'integrazione di un'API (Application Programming Interface) standalone, grazie alla quale utilizzare questa libreria scritta in TypeScript per sviluppare applicazioni JavaScript e pagine Web senza l'uso di NgModules.

L'API standalone non rappresenta una feature del tutto inedita in quanto la sua anteprima per gli sviluppatori era stata introdotta in Angular 14 già lo scorso giugno.

Con il rilascio di tale funzionalità in versione stabile i coders avranno in mano anche un nuovo strumento che semplifica la gestione delle dipendenze in quanto il bootsrap delle applicazioni potrà essere effettuato con un singolo componente.

Stesso discorso per quanto riguarda la riutilizzabilità del codice che risulterà molto più elevata rispetto al passato.

Supporto migliorato per HTTP

Da segnalare anche l'evoluzione del supporto per HTTP con la possibilità di utilizzare provideHttpClient per la classe HttpClient senza dover far ricorso a HttpClientModule . A questa novità si aggiunge provideHttpClientTesting() per l'impiego della classe HttpClient in fase di test provideLocationMocks() per i test dei componenti via router.

Sempre per quanto riguarda il supporto ad HTTP è utile segnalare anche che gli intercettori HTTP possono essere ora definiti sotto forma di funzioni.

Novità per la linea di comando

Un'ultima nuova feature che merita di essere citata riguarda la CLI (Command Line Interface) di Angular con la quale sarà possibile generare un nuovo componente standalone tramite l'istruzione:

ng g component –- standalone