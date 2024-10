Android 15 è finalmente disponibile: scopriamo su quali dispositivi

Google ha lanciato ufficialmente Android 15, l'ultima versione del suo celebre sistema operativo per dispositivi mobili. Diversamente da Apple, che concentra le novità in un unico grande aggiornamento annuale, il mondo Android offre nuove funzionalità a intervalli regolari.

Per esempio, la funzione Circle to Search è stata introdotta già in precedenza con il lancio del Galaxy S24, mentre le funzionalità legate all'intelligenza artificiale di Gemini sono arrivate insieme alla nuova generazione di smartphone Pixel. Di conseguenza, Android 15 include solo alcune novità di spicco rispetto agli aggiornamenti progressivi rilasciati durante l'anno.

Una delle nuove funzionalità più importanti è il Theft Detection Lock, che utilizza l'intelligenza artificiale per bloccare automaticamente il telefono se viene rilevato un tentativo di furto, come quando qualcuno lo strappa di mano e tenta di fuggire o utilizzare un mezzo di trasporto. Inoltre, questo sistema permette di bloccare il dispositivo da remoto tramite un altro device semplicemente utilizzando il proprio numero di telefono e una verifica di sicurezza.

Ulteriori novità introdotte da Android 15

Google ha reso questa funzione disponibile anche su dispositivi Android precedenti, a partire dalla versione 10 in poi. Android 15 introduce anche ulteriori misure di sicurezza, richiedendo un'autenticazione aggiuntiva per operazioni che i ladri potrebbero tentare, come la rimozione della SIM o la disattivazione della funzione "Trova il mio dispositivo".

Un'altra novità significativa è Private Space, che consente di creare un'area separata per proteggere app e dati sensibili. Questo spazio, nascosto all'interno del sistema, richiede un'autenticazione speciale per essere accessibile, offrendo così una maggiore sicurezza per le applicazioni private.

Android 15 presenta miglioramenti specifici per l'esperienza su tablet e dispositivi pieghevoli, come la possibilità di fissare o nascondere la barra delle applicazioni e accoppiare due app in modo da aprirle affiancate per un multitasking più efficiente. La versione aggiornata del sistema operativo include inoltre migliorie per la fotocamera, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, e consente l'utilizzo della connettività satellitare per l'invio di messaggi quando non è disponibile una rete mobile o Wi-Fi.