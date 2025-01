Android Studio Ladybug si aggiorna con Gemini Code Transforms

L'aggiornamento recente di Android Studio Ladybug (versione 2024.2.2) introduce diverse nuove funzionalità tra cui i Gemini Code Transforms, strumenti di debugging e miglioramenti per l'esperienza degli sviluppatori. Questa versione adotta anche l'ultima release della piattaforma IntelliJ 2024.2.

Le novità di Android Studio Ladybug

I Gemini Code Transforms consentono di semplificare codice complesso, eseguire trasformazioni specifiche a partire dai sorgenti, generare nuove funzioni e aggiungere documentazione al codice preesistente. Gli utenti possono descrivere il cambiamento desiderato tramite un prompt, come per esempio semplificare un determinato codice o aggiungere della documentazione. Dopo che Gemini fornisce un suggerimento basato sulla richiesta dell'utente è possibile affinare ulteriormente una proposta del sistema prima di accettarla.

Gli sviluppatori possono rinominare variabili, classi o metodi utilizzando l'azione "Refactor > Rename", con Gemini che suggerisce dei possibili "candidati" basati sul contesto. Un'altra funzionalità, correlata a quest'ultima, prende il nome di "Rethink variable names". Essa analizza un intero file e propone modifiche ai nomi delle variabili e dei metodi per migliorarne la leggibilità e la manutenibilità.

Le azioni "Gemini > Document *" di Android Studio permettono anche di aggiungere documentazione a funzioni, classi o proprietà. Con la possibilità di modificare un qualsiasi suggerimento prima di accettarlo.

Strumenti per il debugging

L'aggiornamento di Android Studio Ladybug include anche nuovi strumenti di debugging per Wear OS, supportando la visualizzazione in tempo reale delle animazioni dei tile sul sistema operativo di Big G. Gli sviluppatori possono controllare la velocità di riproduzione di un'animazione e ispezionare o modificare variabili per vedere in che modo influenzano il rendering del contenuto. Le nuove Wear Health Services facilitano inoltre il lavoro con i dati sanitari simulando alcune attività fisiche come la frequenza cardiaca direttamente nell'emulatore.

L'App Links Assistant consente di semplificare l'implementazione dei collegamenti e Google Play SDK Insights, un linter avanzato per SDK pubblici. Da segnalare infine che Android Studio Ladybug 2024.2.2 include dei miglioramenti importanti nella gestione dei log e nei suggerimenti per il completamento del codice grazie a IntelliJ 2024.2.