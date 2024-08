Android più veloce: introdotto il supporto per le pagine da 16KB

Google sta lavorando a una nuova tecnologia per rendere Android più veloce ed efficiente, grazie all'introduzione del supporto per le pagine di memoria da 16KB. Questa innovazione promette di migliorare sensibilmente le prestazioni del sistema operativo, aumentando la fluidità e la reattività.

Attualmente, Android utilizza pagine di memoria da 4KB. Tuttavia, con l'aggiornamento ad Android 15 QPR1 Beta 1 sui modelli Pixel 8 e Pixel 8 Pro, Google sta sperimentando l'adozione di pagine più grandi da 16KB. Ciò significa che i dispositivi che dispongono dell'hardware adatto potranno trarre vantaggio da un incremento nelle prestazioni generali.

Ma come funziona esattamente questo miglioramento? I processori sono dotati di unità di gestione della memoria (MMU), che svolgono la funzione di tradurre gli indirizzi virtuali in indirizzi fisici all'interno della memoria. Questo processo avviene a livello di pagina. Quando la dimensione della pagina viene aumentata da 4KB a 16KB, si riduce la quantità di lavoro di traduzione necessaria, permettendo al sistema di concentrarsi maggiormente su altre operazioni. Con meno operazioni amministrative da eseguire, il sistema diventa più efficiente e può dedicare maggiori risorse a migliorare l'esecuzione di video, giochi e applicazioni.

I benefici per gli utenti

Dal punto di vista degli utenti, il supporto per le pagine da 16KB comporterà una serie di benefici tangibili. Le applicazioni si apriranno in modo più rapido e gireranno con maggiore fluidità, migliorando l'esperienza generale.

I giochi e i contenuti video trarranno vantaggio da una maggiore nitidezza e da un'esecuzione più lineare, senza fastidiosi rallentamenti o interruzioni. Inoltre, un sistema operativo più efficiente potrebbe anche ridurre il consumo energetico, contribuendo così a prolungare la durata della batteria dei dispositivi.

Ll passaggio al supporto per le pagine da 16KB, dunque, rappresenta un passo avanti significativo per Android. Sebbene questa tecnologia sia ancora in fase sperimentale, i miglioramenti in termini di prestazioni e efficienza promettono di offrire un'esperienza utente più fluida e piacevole. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che questa innovazione venga implementata su larga scala e diventi accessibile a tutti.