Android: il promemoria che ti avvisa quando passi troppo tempo su un'app

Google ha introdotto una nuova funzionalità nella suite Digital Wellbeing per dispositivi Android, chiamata Promemoria tempo schermo, pensata per aiutare gli utenti a gestire meglio il tempo trascorso sulle app. Disponibile da pochi giorni, questa opzione è attiva su molti smartphone Android, inclusi i dispositivi Pixel, e si trova accanto ad altri strumenti di benessere digitale.

La funzione mostra un promemoria sullo schermo quando l'utente ha passato una quantità significativa di tempo all’interno di un'app, anche se non sono stati impostati limiti di utilizzo per quella specifica applicazione.

L'obiettivo è prevenire l’eccessiva distrazione. Ad esempio, su Instagram, il promemoria appare dopo circa 25 minuti di utilizzo, mentre in altre app il timer può attivarsi dopo 15 minuti, come riportato dall’esperto Mishaal Rahman.

Non solo sui Google Pixel

La funzionalità è disattivata di default e, una volta attivata, mostra un popup discreto nella parte superiore dello schermo. Questi avvisi, definiti da Google come “occasionali”, non hanno impostazioni per regolare la loro frequenza, ma possono essere gestiti a livello di singola app. Se lo si desidera, è possibile disabilitare i promemoria per specifiche applicazioni, ad esempio quelle utilizzate per guardare video o giocare.

Quando i Promemoria tempo schermo vengono attivati, sono automaticamente attivi per tutte le app installate sul dispositivo. Toccando il popup è possibile accedere rapidamente all’opzione per disattivare l’avviso per una determinata app. Questo rende la funzionalità personalizzabile, permettendo agli utenti di scegliere su quali applicazioni ricevere avvisi.

Gli strumenti Digital Wellbeing di Google sono disponibili non solo sui Pixel, ma anche su dispositivi di altri produttori, come OnePlus, Oppo e Nothing. Tuttavia, i dispositivi Samsung utilizzano una versione proprietaria della suite di benessere digitale, che al momento non include una funzione simile ai Promemoria tempo schermo. Questa aggiunta riflette l’impegno di Google nel migliorare il benessere digitale degli utenti, offrendo nuove opzioni per bilanciare il tempo trascorso sugli smartphone.