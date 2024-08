Android Auto copia Apple? Nuova interfaccia simile a Siri

Google ha recentemente introdotto una nuova interfaccia utente per Google Assistant su Android Auto, che ha già suscitato un certo dibattito tra gli utenti e gli esperti del settore. Questa nuova interfaccia appare durante le interazioni vocali con l'assistente, in particolare nei momenti in cui Google Assistant è in attesa di una risposta dall'utente.

Ad esempio, se chiediamo di trovare un ufficio postale nelle vicinanze, la nuova interfaccia si attiva quando l'assistente ci chiede in quale località vogliamo effettuare la ricerca. Quello che ha colpito molti è la notevole somiglianza tra questa nuova interfaccia di Google Assistant e quella di Siri su CarPlay, il sistema operativo per auto di Apple.

Questa somiglianza ha portato alcuni a sostenere che Google si stia ispirando sempre di più ai suoi principali concorrenti per migliorare i propri prodotti e renderli più familiari agli utenti, specialmente a coloro che sono abituati all'ecosistema Apple.

Una nuova interfaccia un po' ridondante?

Nonostante il design sia stato generalmente apprezzato per la sua estetica e facilità d'uso, alcuni utenti hanno espresso delle riserve. In particolare, c'è chi ritiene che la nuova interfaccia possa risultare un po' ridondante, considerando che Android Auto dispone già di un'interfaccia utente che occupa la parte inferiore dello schermo e fornisce informazioni simili.

Questo potrebbe portare a una certa confusione, soprattutto in un contesto di guida dove la chiarezza e la semplicità sono fondamentali. Attualmente, non è ancora chiaro quanto sia diffusa questa nuova interfaccia tra gli utenti di Android Auto.

È stata rilevata principalmente su dispositivi con Android Auto versione 12.5, in particolare su un Samsung Galaxy Z Fold 6. Ciò potrebbe indicare che Google stia ancora testando la nuova interfaccia su una selezione limitata di dispositivi prima di un eventuale rilascio globale. Staremo a vedere quali saranno le prossime implementazioni e la reazione degli utenti a quest'ultime.