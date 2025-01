Android Auto 13.5 Beta: supporto esteso a moto e nuovi veicoli

Google ha rilasciato la versione beta di Android Auto 13.5, portando con sé alcune interessanti novità che segnano un’evoluzione nella piattaforma dedicata all'integrazione tra dispositivi mobili e veicoli. Tra le modifiche più rilevanti figura un miglioramento del supporto per i mezzi di trasporto diversi dalle classiche automobili.

Android Auto, infatti, utilizza ora il termine più generico "veicolo" anziché "auto", dimostrando una maggiore attenzione all’uso dell’app anche su motociclette e altri tipi di mezzi. Sebbene questa modifica possa sembrare di poco conto, rappresenta in realtà un importante passo verso una maggiore inclusività, adattandosi alle esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo.

Un altro elemento di rilievo introdotto con l'aggiornamento è la presenza di nuove icone dedicate alle motociclette, accompagnate da riferimenti ad alcuni marchi specifici, come Geely, Leap Motor, Fiat e Lucid Motors. In particolare, l’inclusione di Lucid Motors potrebbe essere un’indicazione che l’integrazione di Android Auto nei veicoli Lucid Air, prevista entro la fine del 2024, sia ormai prossima al completamento.

Qual è l'obiettivo di questo aggiornamento di Android Auto?

Al momento, non sono stati segnalati cambiamenti significativi per altre funzionalità, come ad esempio "Car Media", ma è probabile che Google abbia in serbo ulteriori novità per il futuro, consolidando così l’esperienza offerta dalla piattaforma. Android Auto 13.5 in versione beta è già disponibile per il download tramite il Play Store, offrendo agli utenti l’opportunità di testare queste nuove funzionalità.

Questo aggiornamento riflette la volontà di Google di rendere Android Auto una soluzione sempre più flessibile e versatile, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico più ampio e diversificato. L’obiettivo è quello di superare il tradizionale utilizzo nelle sole automobili, aprendo la strada a un'integrazione più ampia con diversi tipi di veicoli e mezzi di trasporto. Una mossa che dimostra il continuo impegno dell’azienda nell’innovare e migliorare la propria piattaforma per rimanere al passo con le esigenze dei propri utenti.