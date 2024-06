Android 15: finalmente arriva Circle to Search sul tasto azione

Questa novità è particolarmente importante per i tablet, dove la barra delle applicazioni può essere nascosta o visualizzata in modo permanente. In precedenza, Circle to Search era disponibile solo sulla maniglia di navigazione, che scompare quando si utilizza la barra delle applicazioni permanente.

L'aggiornamento di Android 15 Beta 3 risolve questo problema, rendendo Circle to Search accessibile indipendentemente dallo stile di barra delle applicazioni scelto. Inoltre, la funzione è ora disponibile anche in modalità split-screen, permettendo di utilizzarla su due app contemporaneamente.

Circle to Search sul tasto azione: attivabile con una sola mano, accessibile e inclusivo

Questa novità porta con sé diversi vantaggi. Circle to Search è ora disponibile per tutti gli utenti di tablet Android 15, indipendentemente dalle loro preferenze di navigazione, aumentando così la sua accessibilità.

Il tasto azione rende la funzione più semplice da attivare con una sola mano, migliorando l'usabilità soprattutto in mobilità. Inoltre, la possibilità di utilizzare Circle to Search in modalità split-screen offre maggiore flessibilità, consentendo di lavorare con due applicazioni contemporaneamente e aumentando la produttività.

L'aggiunta del supporto al tasto azione per Circle to Search è un'ottima notizia per gli utenti di tablet Android 15, poiché rende la funzione più versatile e facile da usare, migliorando l'esperienza complessiva sui dispositivi a schermo più grande. Oltre a questa importante novità, Android 15 Beta 3 introduce anche altre migliorie e correzioni di bug, rendendo il sistema operativo ancora più stabile e performante.