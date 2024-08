Android 15: aggiornamento Pixel posticipato al mese d'ottobre

Google ha recentemente completato i test della versione Beta 4.2 di Android 15 e sta già lavorando sulla prossima versione, la QPR1. Tuttavia, l'atteso aggiornamento a Android 15 per i dispositivi Pixel subirà un ritardo e non sarà disponibile prima di ottobre 2024. L'aggiornamento potrebbe arrivare addirittura a metà ottobre, una decisione che sembra essere stata presa per garantire una maggiore stabilità del sistema operativo prima del rilascio finale.

Inizialmente, molti utenti si aspettavano che Android 15 fosse rilasciato già ad agosto, subito dopo l'uscita della Beta 4. Tuttavia, il lancio è stato prima posticipato a settembre, e ora ulteriormente rimandato. L'ultima Beta 4.2 è stata considerata da Google come "l'ultimo aggiornamento pianificato", ma le necessità di ulteriori ottimizzazioni hanno spinto l'azienda a ritardare il rilascio definitivo. Al momento, Google sta anche testando Android 15 QPR1 che dovrebbe essere rilasciato a dicembre di quest'anno.

Le novità introdotte con Android 15 che dovrebbe arrivare intorno alla metà d'ottobre

Nonostante Android 15 non rappresenti un aggiornamento rivoluzionario rispetto alle versioni precedenti, introduce alcune nuove funzionalità interessanti. Tra queste spiccano Private Space, una nuova funzione che migliora la sicurezza dei dati personali, e un nuovo pannello del volume basato sul design Material You, che rende l'interfaccia più intuitiva e personalizzabile. Inoltre, sono state apportate modifiche al selettore dei widget, rendendo più facile l'accesso e la gestione dei widget sulla schermata principale.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che, anche se il codice sorgente di Android 15 sarà disponibile la prossima settimana su Android Open Source Project (AOSP), ciò non significa che l'aggiornamento arriverà immediatamente sui dispositivi Pixel. Lo scorso anno, infatti, c'è stato un gap di circa 15 giorni tra il rilascio del codice sorgente di Android 12 e l'aggiornamento per i Pixel. Quest'anno, il divario sembra essere ancora più lungo.