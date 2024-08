Anaconda permette di eseguire localmente codice Python in Excel

Nel 2023, Microsoft ha introdotto Python in Excel, una funzionalità che combina la potenza di Python e l'analisi di Excel all'interno della stessa cartella di lavoro. I calcoli Python vengono eseguiti in Microsoft Cloud, con risultati, inclusi grafici e visualizzazioni, restituiti al foglio di lavoro. In precedenza, Python in Excel utilizzava la distribuzione Anaconda per Python in esecuzione in Azure. Anaconda ha ora annunciato un nuovo modo per permettere agli utenti di Excel di eseguire il codice Python localmente sui loro PC. Ciò senza fare affidamento sul Microsoft Cloud. La versione beta pubblica di Anaconda Code all'interno di Anaconda Toolbox per Excel include questa nuova capacità di elaborazione Python locale. Questo miglioramento offre agli utenti di Excel flessibilità e controllo sui loro ambienti Python. Anaconda Code utilizza la tecnologia basata su WebAssembly per abilitare l'esecuzione di Python senza installazioni separate o configurazioni di ambiente complesse.

Anaconda: le principali funzionalità del tool per Microsoft Excel

Con Anaconda Toolbox, gli utenti possono approfittare di alcuni interessanti funzionalità. In primis, possono usare l’assistente Anaconda. Questo utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le tabelle e suggerire metodi di gestione dei dati con cronologia che segue gli utenti nelle cartelle di lavoro per un utilizzo coerente del codice. Vi è poi la gestione dei frammenti di codice. Sarà possibile scrivere, salvare e condividere frammenti di codice Python direttamente in Excel, migliorando la produttività e la collaborazione. Il tool offre anche visualizzazioni dei dati avanzate, utilizzando modelli e librerie accessibili, facilmente integrabili nei fogli di lavoro di Excel. Infine, vi è la gestione semplificata dei dati. Gli utenti possono utilizzare connettori dati per accedere, analizzare e condividere i dati nelle cartelle di lavoro di Excel o nei notebook Anaconda.cloud con controllo delle versioni migliorato per garantire l'accesso ai set di dati più aggiornati.

Durante la beta pubblica, Anaconda Toolbox sarà disponibile gratuitamente. È possibile scaricarlo in Excel dal marketplace dei componenti aggiuntivi di Microsoft. Il co-fondatore e Chief AI Innovation Officer di Anaconda, Peter Wang, ha sottolineato l'importanza della release di Anaconda Code, affermando che consente agli utenti di avere il controllo sul loro ambiente. Wang ha inoltre dichiarato che la release è un importante passo avanti. Ciò consente agli utenti di Excel di sfruttare le ampie capacità di Python e mantenere le prestazioni, l'affidabilità e la facilità d'uso attese nei moderni strumenti di dati.