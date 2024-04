Amplifica la tua rete WiFi con il ripetitore TP-Link al 33% di sconto

TP-Link è un brand che spesso tratta dispositivi legati all'ecosistema di una casa smart e non solo e oggi, infatti, ad essere in sconto del 33% è il suo ripetitore WiFi che viene messo in vendita a soli 29,99€.

Maxi sconto del 33% sul ripetitore WiFi TP-Link

Il ripetitore WiFi TP-Link rappresenta la soluzione ideale per estendere la copertura della rete WiFi in casa o in ufficio, eliminando i fastidiosi punti morti e garantendo una connessione più stabile e veloce. Grazie alla sua estensione WiFi con un solo tocco, è possibile ottenere una copertura ottimale con semplicità e rapidità.

Dotato di tecnologia WiFi dual-band, il ripetitore offre velocità elevate su entrambe le bande di frequenza: 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz. Questo assicura una connessione più veloce e stabile per tutte le attività online, dalla navigazione web allo streaming video.

Il ripetitore WiFi TP-Link è progettato per una facile installazione e configurazione. Il pratico indicatore della potenza del segnale aiuta a individuare il posizionamento ottimale del dispositivo per massimizzare la copertura WiFi. Inoltre, il tasto WPS consente una configurazione rapida e senza problemi, mentre l'app Tether o l'interfaccia web offrono un controllo intuitivo e completo delle impostazioni.

Grazie alla modalità AP integrata, il ripetitore WiFi TP-Link può essere utilizzato anche per estendere una rete cablata, offrendo maggiore flessibilità e possibilità di espansione del proprio sistema di rete. In questo modo, è possibile ottenere una connessione Internet più affidabile e performante in ogni angolo della casa o dell'ufficio.

Su Amazon, oggi, viene scontato del 33% il ripetitore WiFi TP-Link che viene venduto al costo totale e finale di 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.