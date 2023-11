Amplia la tua memoria con la MICRO SD SANDISK da 128GB in SUPER SCONTO (-53%)

Una scheda microSD è un tipo di scheda di memoria di piccole dimensioni utilizzata per archiviare dati in dispositivi elettronici come telefoni cellulari, fotocamere digitali, tablet e altri dispositivi portatili. Oggi la Micro SD SanDisk da 128GB è in sconto del 53% per un prezzo finale di 18,35€.

La Micro SD SanDisk da 128GB a più della metà del prezzo

La microSD SanDisk Extreme da 128 GB è una soluzione di archiviazione di alta capacità progettata per soddisfare le esigenze di utenti che richiedono prestazioni elevate. Questa scheda di memoria offre un'ampia gamma di funzionalità, tra cui velocità di offload eccezionali fino a 190 MB/s grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, che consente di risparmiare tempo durante il trasferimento dei dati.

Per ottenere il massimo delle prestazioni, è possibile utilizzare questa scheda con gli accessori SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (venduti separatamente).

La velocità di scrittura raggiunge fino a 90 MB/s, rendendo questa microSD ideale per catturare video e foto ad alta risoluzione in modo rapido ed efficiente. È pronta per video in 4K UHD, con una classe di velocità UHS 3 (U3) e una classe di velocità video 30 (V30), garantendo una registrazione fluida e di alta qualità. La classe A2 assicura inoltre prestazioni veloci per l'apertura e l'esecuzione delle applicazioni, rendendo questa scheda adatta anche per dispositivi mobili e tablet.

In sintesi, la microSD SanDisk Extreme da 128 GB è una scelta eccellente per coloro che cercano elevate prestazioni di archiviazione con velocità di lettura e scrittura notevoli, oltre alla compatibilità con i dispositivi 4K UHD e un'esperienza fluida nell'utilizzo delle app.

Su Amazon è presente uno sconto del 53% sulla Micro SD SanDisk per un prezzo finale di 18,35€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.