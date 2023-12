Ampio Storage e altissima velocità: PEN DRIVE USB PHILIPS AL 62% di sconto

La Pen Drive Philips da 64 GB è una soluzione di archiviazione affidabile e veloce che offre la massima capacità insieme alle caratteristiche distintive del marchio Philips. Con un'interfaccia hardware USB 2.0, questo dispositivo garantisce un trasferimento dati ad alta velocità, offrendo efficienza e praticità durante l'uso quotidiano. La velocità di scrittura di 3.0 aggiunge ulteriore dinamicità, consentendo un trasferimento rapido di file di grandi dimensioni.

La custodia di questo pen drive è concepita con attenzione al design, presentando una tonalità bianca che contribuisce alla visibilità e alla facilità di individuazione del dispositivo. La capacità di 64 GB offre uno spazio ampio per memorizzare documenti, foto, video e altri file digitali, rispondendo alle esigenze di archiviazione quotidiane.

Un aspetto distintivo di questo dispositivo Philips è la sua caratteristica antiurto, che aggiunge un livello di protezione ai dati. Questa caratteristica è particolarmente preziosa per chi è in movimento, garantendo che i dati siano al sicuro anche in situazioni meno ideali.

Con la sua velocità USB 2.0 ad alta velocità e la capacità generosa di 64 GB, il Pen Drive Philips è ideale per professionisti, studenti e utenti domestici che richiedono una soluzione di archiviazione affidabile e conveniente. L'equilibrio tra prestazioni di alto livello, design accattivante e robustezza fanno di questo pen drive una scelta affidabile per soddisfare le esigenze di archiviazione digitali moderne.

