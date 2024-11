AMD a lavoro su Threadripper e nuove APU con 3D V-Cache

I processori AMD con Stacked 3D V-Cache sono famosi per essere i migliori processori per il gaming, grazie alle grandi quantità di cache L3 al loro interno. Tuttavia, 3D V-Cache è disponibile solo nei processori Ryzen "normali" e EPYC di livello server, escludendo gli utenti Threadripper e Accelerated Processing Unit (APU). Secondo alcune recenti indiscrezioni, qualcosa sta per cambiare. Zhangzhonghao, un noto leaker di hardware di Chiphell, ha confermato le precedenti speculazioni secondo cui 3D V-Cache arriverà sui processori Threadripper. Gli utenti hanno scoperto che un manuale per una delle schede madri WRX90 di ASUS menziona impostazioni relative a 3D V-Cache. Poiché le schede madri WRX90 non funzionano con i processori EPYC e Ryzen e nessun Threadripper esistente ha Stacked 3D V-Cache, la scoperta ha portato a speculazioni sull'estensione della tecnologia da parte di AMD a più gamme di processori e alle sue soluzioni HEDT.

AMD: nuova tecnologia sarà limitata a laptop di fascia alta

Inoltre, sembra che una cache L3 migliorata arriverà sulle APU, che sono processori normali con grafica integrata più potente. Tuttavia, come afferma il report, questa funzionalità potrebbe essere inizialmente limitata ai laptop di fascia alta, non ai processori desktop. Come riportato sul forum di Chiphell: “oggi ho letto la notizia che il manuale del BIOS della scheda madre TRX di ASUS menzionava Vcache. Quindi, ho verificato con la catena di fornitura ed è vero che verrà rilasciato. Inoltre, la prossima generazione inizierà a sovrapporre 3D sull'APU (per migliorare la CPU e la GPU). La tecnologia e i costi sono già in atto. Tuttavia, le informazioni attuali suggeriscono che questo sarà limitato ai laptop, in particolare ai modelli di fascia alta”.

AMD si sta anche preparando a lanciare il primo processore con la seconda generazione di 3D V-Cache. Il Ryzen 7 9800X3D sarà disponibile il 7 novembre, offrendo agli utenti più cache e prestazioni di gioco leggermente migliori. Infine, per la prima volta dall'introduzione di Stacked 3D V-Cache nella serie Ryzen 5000, AMD consentirà di overclockare il Ryzen 7 9800X3D.