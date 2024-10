AMD: chip Ryzen 9000X3D arriveranno il 7 novembre

AMD ha finalmente rivelato la data di lancio dei suoi prossimi processori Ryzen 9000 con stacked 3D V-Cache. Al momento, i dettagli sono scarsi e tutte le informazioni ufficiali che si hanno riguardano la data di lancio. A questo proposito, gli utenti che desiderano acquistare l'ultimo chip Ryzen 9000X3D, dovrebbero segnare il 7 novembre sul proprio calendario. Il teaser di AMD non fornisce molte informazioni sul processore in arrivo, fatta eccezione per la data di lancio. Tale annuncio svela anche alcune informazioni generiche sulla piattaforma AM5 e sull'architettura Zen5, come il supporto di memoria PCIe Gen 5.0 e DDR5. Tuttavia, secondo diverse indiscrezioni, AMD lancerà i suoi processori X3D di prossima generazione con il Ryzen 7 9800X3D.

AMD: modelli Ryzen 7000X3D precedenti più performanti per il gaming

Il Ryzen 7 9800X3D dovrebbe essere dotato di otto core e 104 MB di cache L3, con un clock massimo che raggiunge i 5,2 GHz. Questo chip dovrebbe placare le critiche che la gamma iniziale di Ryzen 9000 ha dovuto affrontare dopo che i revisori hanno scoperto che i modelli Ryzen 7000X3D di precedente generazione offrono prestazioni di gioco migliori. Tuttavia, come hanno rivelato le slide MSI trapelate, l'aumento delle prestazioni di gioco rispetto ai modelli X3D di precedente generazione non sarà strabiliante. La notizia del lancio dei processori Ryzen 9000X3D arriva prima del lancio dei chip Core Ultra 200S di Intel, che dovrebbero debuttare il 24 ottobre.

È interessante notare che Intel ha già confermato che i suoi ultimi processori sono leggermente più lenti dei processori Ryzen 7000X3D di AMD. È inoltre possibile che per molti, optare per i modelli Ryzen 7000X3D più convenienti sarà un'opzione migliore in termini di denaro. Gli utenti non ti interessati a questo tipo di processori, potrebbero essere tentati ad acquistare gli ultimi chip della serie Ryzen 9000 di AMD. Ultimamente, questi sono disponibili a prezzi scontati su diversi siti di e-commerce.