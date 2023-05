Nome, caratteristiche tecniche e aspetto vanno in un'unica direzione. L'MSI RadiX AX660 è un router da gaming, nel senso che garantisce prestazioni eccellenti che i player (professionisti o meno) esigono durante le sessioni di gioco.

Essendo un top di gamma della sua categoria, il router di MSI costa ben 319€ (un prezzo assolutamente in linea con le specs), però oggi c'è un'ottima notizia. Amazon lo sconta infatti del 31%, e questo significa che hai la possibilità di concludere l'acquisto a 219€ e, di conseguenza, risparmiare 100€ tondi tondi.

MSI, il miglior alleato dei videogiocatori: su Amazon risparmi 100€ sul router RadiX AX6600

Come anticipato, l'MSI RadiX AX6600 WiFi 6 Tri-Band è un router di fascia alta progettato specificamente per soddisfare le esigenze dei giocatori appassionati. Basato sulla tecnologia Wi-Fi 6, il router offre una connessione wireless ad alta velocità e una copertura affidabile per le sessioni di gioco online senza problemi. La sua caratteristica principale è la capacità di trasmettere su tre bande separate, due da 5 GHz e una da 2,4 GHz. Le bande da 5 GHz consentono di ottenere prestazioni superiori e bassa latenza per dispositivi ad alta larghezza di banda come console di gioco, PC e dispositivi di streaming. La banda da 2,4 GHz fornisce una maggiore copertura e supporta dispositivi che richiedono meno larghezza di banda, come telefoni cellulari e tablet.

Il RadiX AX6600 offre una velocità combinata fino a 6600 Mbps, il che significa che è in grado di gestire carichi di lavoro pesanti e garantire una connessione fluida per i giocatori. La tecnologia Wi-Fi 6 migliora l'efficienza e la stabilità della connessione, riducendo al minimo le interferenze e il ritardo durante il gioco online. Il router MSI è dotato di molte funzionalità avanzate, tra cui la tecnologia beamforming, che dirige il segnale Wi-Fi verso i dispositivi connessi per una connessione più diretta e affidabile. Dispone anche di una funzione di priorità del traffico che consente di assegnare la massima larghezza di banda ai dispositivi di gioco per garantire prestazioni ottimali.

Inoltre, il RadiX AX6600 supporta la tecnologia MU-MIMO e dunque può comunicare simultaneamente con più dispositivi, migliorando ulteriormente le prestazioni e la velocità complessiva della rete. Il router è dotato di porte Ethernet Gigabit per connessioni cablate ad alta velocità e dispone anche di porte USB per la condivisione di dispositivi di archiviazione o stampanti in rete.

Dal punto di vista del design, il RadiX AX6600 presenta un look intrigante e moderno che si adatta bene ad una postazione da gaming. Dispone di antenne esterne regolabili per un'ottimizzazione della copertura del segnale.

