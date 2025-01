Amazon Prime chiuderà il suo programma di prova degli abiti

Amazon chiuderà il suo programma Try Before You Buy, che consente ai membri di Amazon Prime di provare i vestiti prima di pagarli. A riportare la notizia è stato la redazione di The Information. L’annuncio, visibile un banner in cima alla landing page del servizio, indica che il programma chiuderà il 31 gennaio 2025. La portavoce di Amazon, Maxine Tagay, ha affermato in una dichiarazione inviata via e-mail al sito The Verge che l'azienda sta interrompendo il servizio perché funzionava solo per un "numero limitato di articoli". Inoltre, i clienti hanno "sempre più utilizzato le nostre nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale" per decidere cosa acquistare.

La portavoce dell’azienda ha fornito esempi come la funzionalità Virtual Try-On AR di Amazon Prime. Quest’ultima mette a disposizione rendering 3D di scarpe di alcuni marchi utilizzando la fotocamera dello smartphone. Tagay ha anche menzionato i "suggerimenti personalizzati sulle taglie" basate su LLM dell'azienda. Tali raccomandazioni sono in grado di modificare le raccomandazioni sulle taglie in base alle recensioni dei clienti.

Amazon Prime: soppressione del programma per ridurre i costi in azienda

Prime Try Before You Buy è stato lanciato nel 2018 per tutti gli abbonati Prime come Amazon Wardrobe prima che l'azienda cambiasse nome. Tramite questo servizio, i membri di Amazon Prime possono ordinare fino a sei articoli e provarli per sette giorni. In seguito, gli utenti possono decidere di pagare gli articoli che piacciono e rispedire indietro il resto. Si tratta di una versione molto basilare del servizio di abbigliamento curato dalla statunitense Stitch Fix. Tuttavia, gran parte del problema riguarda i resi, che è qualcosa su cui l'azienda ha cercato di ridurre. Come sottolineato dalla CNBC, l'interruzione di Prime Try Before You Buy arriva dopo anni di tagli ai costi in azienda. Ciò ha incluso licenziamenti di massa e chiusura di negozi fisici, nonché ridimensionamento di alcuni dei suoi sforzi nel settore alimentare. Try Before You Buy è solo l’ultima delle vittime di questa politica aziendale.